Warzone : MàJ du 16 juillet 2025, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 juillet 2025 à 10h26
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour déployée le 16 août 2025 sur Warzone, le battle royale d'Activision.
Warzone : MàJ du 16 juillet 2025, patch notes et détails
Le mercredi 16 juillet 2025, Warzone (anciennement « Warzone 2.0 ») a accueilli une toute nouvelle mise à jour. Ce patch n'introduit pas de nouveautés sur le battle royale d'Activision mais corrige plusieurs problèmes rencontrés par les joueurs et apporte des ajustements pour certaines armes, notamment le DM-10 et le TR2.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour, déployée le 16 juillet 2025, sur Warzone.

Patch notes de la mise à jour du 16 juillet 2025 de Warzone

Ranked/Classé

Ranked/Classé : Résurgence

  • Correction d'un problème où les stations d'achat portatives pouvaient apparaître dans les caisses légendaires. Elles sont désormais correctement restreintes.

Armes

Ajustements 

  • DM-10 
    • Portée des dégâts maximum : 63 dégâts de 0 à 35.5 m (contre 78 dégâts de 0 à 50.8 m, auparavant).
    • Portée des dégâts minimum : 50 dégâts au-delà de 35.5 m (contre 60 dégâts au-delà de 50.8m, auparavant).
  • TR2 
    • Portée des dégâts maximum : 45 dégâts et portée infinie (contre 59 dégâts et portée infinie, auparavant).
    • Portée des dégâts minimum : 45 dégâts et portée infinie (contre 59 dégâts et portée infinie, auparavant).
    • Ajustements supplémentaires : 
      • Vélocité des balles réduite de 1020 m/s à 950 m/s.
      • Vitesse de visée (ADS) réduite de 300 ms à 350 ms.
      • Vitesse de sprint vers tir réduite de 205 ms à 235 ms.

Corrections

  • Correction d'un problème où les éliminations dans le lobby de pré-match étaient incorrectement comptabilisées dans les statistiques du joueur.
  • Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de quitter le lobby de la playlist Ranked Play après avoir rejoint.
  • Correction d'un problème causant une erreur lors de la modification des accessoires d'une classe personnalisée pendant un match.
  • Correction d'un problème dans Plunder où les hélicoptères d'assaut n'engageaient pas les joueurs pendant la prolongation.
  • Correction d'un problème dans Plunder où l'argent ramassé pendant la prolongation n'était pas doublé comme prévu.
  • Correction d'un exploit qui permettait d'utiliser les caméras espion en Ranked Play : Resurgence et Battle royale.
    • Les caméras espion sont désormais correctement restreintes dans ces modes.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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