Warzone : MàJ du 16 juillet 2025, patch notes et détails

Warzone 2.0 : Tier list des meilleures armes (Août 2026)
Retrouvez notre tier list des meilleures armes du battle royale d'Activision et d'Infinity Ward, Warzone 2.0.
Patch notes de la mise à jour du 16 juillet 2025 de Warzone
Ranked/Classé
Ranked/Classé : Résurgence
- Correction d'un problème où les stations d'achat portatives pouvaient apparaître dans les caisses légendaires. Elles sont désormais correctement restreintes.
Armes
Ajustements
- DM-10
- Portée des dégâts maximum : 63 dégâts de 0 à 35.5 m (contre 78 dégâts de 0 à 50.8 m, auparavant).
- Portée des dégâts minimum : 50 dégâts au-delà de 35.5 m (contre 60 dégâts au-delà de 50.8m, auparavant).
- TR2
- Portée des dégâts maximum : 45 dégâts et portée infinie (contre 59 dégâts et portée infinie, auparavant).
- Portée des dégâts minimum : 45 dégâts et portée infinie (contre 59 dégâts et portée infinie, auparavant).
- Ajustements supplémentaires :
- Vélocité des balles réduite de 1020 m/s à 950 m/s.
- Vitesse de visée (ADS) réduite de 300 ms à 350 ms.
- Vitesse de sprint vers tir réduite de 205 ms à 235 ms.
Corrections
- Correction d'un problème où les éliminations dans le lobby de pré-match étaient incorrectement comptabilisées dans les statistiques du joueur.
- Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de quitter le lobby de la playlist Ranked Play après avoir rejoint.
- Correction d'un problème causant une erreur lors de la modification des accessoires d'une classe personnalisée pendant un match.
- Correction d'un problème dans Plunder où les hélicoptères d'assaut n'engageaient pas les joueurs pendant la prolongation.
- Correction d'un problème dans Plunder où l'argent ramassé pendant la prolongation n'était pas doublé comme prévu.
- Correction d'un exploit qui permettait d'utiliser les caméras espion en Ranked Play : Resurgence et Battle royale.
- Les caméras espion sont désormais correctement restreintes dans ces modes.
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