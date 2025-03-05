Warzone : Les points d'intérêt de la carte Verdansk ont fuité

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 mars 2025 à 12h11
Les différentes zones majeures de la carte Verdansk, devant débarquer sur Warzone, ont été dévoilées en avance.
Warzone : Les points d'intérêt de la carte Verdansk ont fuité
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que le battle royale d'Activision, Warzone (ou « Warzone 2.0 » de son ancien nom), est censé accueillir la fameuse carte Verdansk, via la saison 3, qui est prévue pour le début du mois d'avril 2025. Il y a très peu de temps, les POI (comprenez « points d'intérêt ») de la carte Verdansk, à venir sur Warzone, ont leaké.

La liste des POI de la carte Verdansk de Warzone déjà connue

En effet, comme reporté par CharlieIntel, l'utilisateur Twitter/X HeyImAlaix a trouvé la liste des POI de la carte Verdansk devant arriver sur Warzone et a partagé sa découverte via une publication sur ledit réseau social. Voici les potentiels noms des points d'intérêt de ladite map :
  • Block 17
  • Block 23
  • Zhokov Boneyard
  • Boneyard
  • Gora Bridge
  • Grazna Bridge
  • Great Bridge
  • Karst Bride
  • Coast
  • Krovnik Farmland
  • Gora Tunnel
  • Gora Village
  • Prison
  • Novi Grazna Hills
  • Jarvdinsk Spomenik
  • Lozoff Pass
  • Storage Town
  • Styor Memorial
  • Atlas Superstore
Évidemment, à l'heure actuelle, cette liste est à prendre avec de grosses pincettes. Activision n'a pas confirmé ces informations, pour le moment, et n'a, d'ailleurs, pas encore partagé de visuel pour la carte Verdansk. Toutefois, cela sera très probablement précisé dans peu de temps puisque nous en saurons plus à propos de l'avenir de Warzone le 10 mars 2025, date à laquelle le battle royale fête son anniversaire. 
Rappelons, en guise de conclusion, que Warzone est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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