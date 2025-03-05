Warzone : Les points d'intérêt de la carte Verdansk ont fuité

Les différentes zones majeures de la carte Verdansk, devant débarquer sur Warzone, ont été dévoilées en avance.

La liste des POI de la carte Verdansk de Warzone déjà connue

Block 17

Block 23

Zhokov Boneyard

Boneyard

Gora Bridge

Grazna Bridge

Great Bridge

Karst Bride

Coast

Krovnik Farmland

Gora Tunnel

Gora Village

Prison

Novi Grazna Hills

Jarvdinsk Spomenik

Lozoff Pass

Storage Town

Styor Memorial

Atlas Superstore

Here's a potential list of the names for the different POIs in Verdansk for when it returns in Warzone.



(via @HeyImAlaix) pic.twitter.com/u3wx1OsklX — CharlieIntel (@charlieINTEL) March 1, 2025

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que le battle royale d'Activision,(ou « Warzone 2.0 » de son ancien nom), est censé accueillir la fameuse carte Verdansk, via la saison 3, qui est prévue pour le début du mois d'avril 2025. Il y a très peu de temps,En effet, comme reporté par CharlieIntel, l'utilisateur Twitter/X HeyImAlaix a trouvéet a partagé sa découverte via une publication sur ledit réseau social. Voici les potentiels noms des points d'intérêt de ladite map :Évidemment, à l'heure actuelle, cette liste est à prendre avec de grosses pincettes. Activision n'a pas confirmé ces informations, pour le moment, et n'a, d'ailleurs, pas encore partagé de visuel pour la carte Verdansk. Toutefois, cela sera très probablement précisé dans peu de temps puisque nous en saurons plus à propos de l'avenir dele 10 mars 2025, date à laquelle le battle royale fête son anniversaire.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.