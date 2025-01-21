Warzone : La saison 2 apportera moins de nouveaux contenus, plus d'améliorations et corrections

Warzone 2.0 : Tier list des meilleures armes (Août 2026)
Retrouvez notre tier list des meilleures armes du battle royale d'Activision et d'Infinity Ward, Warzone 2.0.
Parlons de la Saison 02 de Call of Duty: Warzone. Nous avons décidé de donner la priorité à l'amélioration du gameplay, à l'amélioration de la qualité de vie et à la résolution des bugs persistants. Cela signifie qu'afin d'apporter des améliorations significatives à nos joueurs, le nouveau contenu initialement prévu pour la Saison 02 a été déplacé afin de créer de la bande passante pour résoudre les problèmes fondamentaux.
Ces améliorations n'arriveront pas toutes en même temps, elles seront plutôt échelonnées tout au long de la saison et quelques changements de qualité de vie seront apportés au milieu de saison. Notre priorité est d'avoir les fondations les plus solides que le Battle Royale puisse offrir et nous sommes impatients que les joueurs voient tout cela en direct.D'ailleurs, les équipes en charge de Warzone ont, déjà, apporté quelques informations concernant les améliorations introduites avec la saison 2. Les joueurs et les joueuses du battle royale peuvent, ainsi, s'attendre à des changements en ce qui concerne les armes, les mouvements, les perks, les équipements mais aussi les séries d'éliminations. Sans oublier, de nombreuses corrections concernant des problèmes rencontrés par la communauté.
Rappelons, en guise de conclusion, que Warzone est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
Ahead of Season 02's launch, we're here to discuss what the various dev teams and studios are doing right now to address what matters to our players today:— Treyarch (@Treyarch) January 17, 2025
• Cheating and bans
• Ability to disable cross-play on consoles in Ranked
• Server issues
• Quality of life updates
•… https://t.co/O6traEfwwG
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