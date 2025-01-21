Warzone : La saison 2 apportera moins de nouveaux contenus, plus d'améliorations et corrections

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 janvier 2025 à 10h17
Activision a, récemment, expliqué que la saison 2 apportera davantage d'améliorations et corrections que de nouveaux contenus sur Warzone.
Warzone : La saison 2 apportera moins de nouveaux contenus, plus d'améliorations et corrections
Le battle royale Warzone (anciennement nommé « Warzone 2.0 ») est sur le point d'accueillir la saison 2. Toutefois, les joueurs et les joueuses ne doivent pas s'attendre à beaucoup de nouveaux contenus, car Activision a prévu de profiter du lancement de cette nouvelle saison pour implanter des améliorations et des corrections sur Warzone.

La saison 2 de Warzone va privilégier les améliorations et corrections

Effectivement, via un long article disponible sur le site officiel, qui a été relayé par Treyarch sur Twitter/X, nous apprenons qu'Activision a décidé de donner la priorité aux améliorations et corrections plutôt qu'aux nouveautés pour la saison 2 de Warzone. Cela signifie donc que la prochaine saison n'apportera finalement pas de nouveaux contenus, ou bien très peu, sur le battle royale Warzone. Les équipes de développement écrivent : 
Parlons de la Saison 02 de Call of Duty: Warzone. Nous avons décidé de donner la priorité à l'amélioration du gameplay, à l'amélioration de la qualité de vie et à la résolution des bugs persistants. Cela signifie qu'afin d'apporter des améliorations significatives à nos joueurs, le nouveau contenu initialement prévu pour la Saison 02 a été déplacé afin de créer de la bande passante pour résoudre les problèmes fondamentaux.
warzone-visuel
Remarquons, toutefois, que toutes les améliorations et corrections prévues pour Warzone ne se rendront pas disponibles dès le lancement de la saison 2, mais arriveront plutôt tout au long de celle-ci : 
Ces améliorations n'arriveront pas toutes en même temps, elles seront plutôt échelonnées tout au long de la saison et quelques changements de qualité de vie seront apportés au milieu de saison. Notre priorité est d'avoir les fondations les plus solides que le Battle Royale puisse offrir et nous sommes impatients que les joueurs voient tout cela en direct.
D'ailleurs, les équipes en charge de Warzone ont, déjà, apporté quelques informations concernant les améliorations introduites avec la saison 2. Les joueurs et les joueuses du battle royale peuvent, ainsi, s'attendre à des changements en ce qui concerne les armes, les mouvements, les perks, les équipements mais aussi les séries d'éliminations. Sans oublier, de nombreuses corrections concernant des problèmes rencontrés par la communauté.
Rappelons, en guise de conclusion, que Warzone est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Warzone 2.0 : Tier list des meilleures armes (Août 2026)
Warzone 2.0 30 juillet 2026

Warzone 2.0 : Tier list des meilleures armes (Août 2026)

Retrouvez notre tier list des meilleures armes du battle royale d'Activision et d'Infinity Ward, Warzone 2.0.
Warzone : MàJ Saison 5 du 23 juillet 2026, patch notes et détails
Warzone 2.0 23 juillet 2026

Warzone : MàJ Saison 5 du 23 juillet 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour introduisant la saison 5, qui a été déployée le 23 juillet 2026, sur Warzone.
Warzone : MàJ Saison 4 Rechargée du 25 juin 2026, patch notes et détails
Warzone 2.0 25 juin 2026

Warzone : MàJ Saison 4 Rechargée du 25 juin 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour introduisant la saison 4 Rechargée, qui a été déployée le 25 juin 2026, sur le battle royale Warzone.

commentaire (0)