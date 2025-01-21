Warzone : La saison 2 apportera moins de nouveaux contenus, plus d'améliorations et corrections

Activision a, récemment, expliqué que la saison 2 apportera davantage d'améliorations et corrections que de nouveaux contenus sur Warzone.

La saison 2 de Warzone va privilégier les améliorations et corrections

Parlons de la Saison 02 de Call of Duty: Warzone. Nous avons décidé de donner la priorité à l'amélioration du gameplay, à l'amélioration de la qualité de vie et à la résolution des bugs persistants. Cela signifie qu'afin d'apporter des améliorations significatives à nos joueurs, le nouveau contenu initialement prévu pour la Saison 02 a été déplacé afin de créer de la bande passante pour résoudre les problèmes fondamentaux.

Ces améliorations n'arriveront pas toutes en même temps, elles seront plutôt échelonnées tout au long de la saison et quelques changements de qualité de vie seront apportés au milieu de saison. Notre priorité est d'avoir les fondations les plus solides que le Battle Royale puisse offrir et nous sommes impatients que les joueurs voient tout cela en direct.

Ahead of Season 02's launch, we're here to discuss what the various dev teams and studios are doing right now to address what matters to our players today:



• Cheating and bans

• Ability to disable cross-play on consoles in Ranked

• Server issues

• Quality of life updates

•… https://t.co/O6traEfwwG — Treyarch (@Treyarch) January 17, 2025

Le battle royale(anciennement nommé « Warzone 2.0 ») est sur le point d'accueillir la saison 2. Toutefois, les joueurs et les joueuses ne doivent pas s'attendre à beaucoup de nouveaux contenus, carEffectivement, via un long article disponible sur le site officiel, qui a été relayé par Treyarch sur Twitter/X, nous apprenons qu'. Cela signifie donc que. Les équipes de développement écrivent :Remarquons, toutefois, que toutes les améliorations et corrections prévues pourne se rendront pas disponibles dès le lancement de la saison 2, mais arriveront plutôt tout au long de celle-ci :D'ailleurs,. Les joueurs et les joueuses du battle royale peuvent, ainsi, s'attendre à des changements en ce qui concerne les armes, les mouvements, les perks, les équipements mais aussi les séries d'éliminations. Sans oublier, de nombreuses corrections concernant des problèmes rencontrés par la communauté.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.