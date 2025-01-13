Warzone : La carte Verdansk pourrait bientôt faire son retour

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 janvier 2025 à 15h26
Il se pourrait bien que la carte Verdansk débarque très vite sur Warzone.
Warzone : La carte Verdansk pourrait bientôt faire son retour
À la fin du mois d'août 2024, Activision avait annoncé que la très fameuse carte Verdansk allait faire son grand retour sur Warzone (anciennement « Warzone 2.0 »), et ce, au cours de l'année 2025. Malheureusement, aucune fenêtre de sortie plus précise n'a été communiquée depuis cela. Mais, c'était sans compter sur une nouvelle rumeur qui laisse entendre que la carte Verdansk arrive dans quelques semaines sur Warzone.

Le retour de Verdansk sur Warzone pourrait être pour bientôt

Effectivement, comme reporté par Insider Gaming, le leaker et utilisateur Twitter/X TheGhostOfHope a indiqué, en réponse à un internaute, que la carte Verdansk devrait se rendre disponible via la saison 3 sur Warzone. Le retour de cette carte pourrait ainsi se faire aux alentours du mois d'avril-mai 2025 (étant donné que la saison 1 est encore en cours, à l'heure où nous écrivons ces lignes), si ces informations sont justes.
Néanmoins, Activision n'a pas communiqué à ce sujet, dernièrement. Il convient donc de prendre tout cela avec des pincettes, pour le moment, et d'attendre une annonce officielle de la part des développeurs dudit battle royale, afin de savoir quand la carte Verdansk fera son retour sur Warzone. Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.

Rappelons, pour conclure, que Warzone est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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