Warzone : La carte Rebirth Island retirée après quelques heures seulement

Activision a, récemment, retiré la carte Rebirth Island sur Warzone, à cause de problèmes.

Rebirth Island a été retirée de Warzone

📢 #Warzone



We've removed Rebirth Island from the playlist while we investigate map-specific issues. Other maps and modes remain unaffected.



We will post updates here when we have more to share. — Call of Duty Updates (@CODUpdates) November 18, 2024

Depuis l'intégration dedans Call of Duty: Black Ops 6, qui date du 14 novembre 2024, le battle royale d'Activision s'est doté de nombreuses nouveautés. En ce qui concerne les cartes, les joueurs et les joueuses ont, ainsi, accès à Urzikstan, Area 99 et Rebirth Island. Malheureusement,En effet, via une publication sur le compte Twitter/X COD Updates, nous apprenons que. Les équipes en charge du battle royale indiquent que cela est dû à des problèmes : « [...] Nous avons retiré Rebirth Island de la playlist/liste de jeu pendant que nous étudions les problèmes spécifiques à la carte. Les autres cartes et modes ne sont pas affectés [...] ». De ce fait, à l'heure actuelle,. Cette carte, qui a été intégrée le 18 novembre dernier, n'a donc été disponible que pendant quelques heures.Pour le moment, nous ne savons pas quand Rebirth Island sera de retour sur. Activision n'a, effectivement, pas dévoilé de plus amples informations à ce sujet. Toutefois, dès que cela sera le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article.Rappelons, en guise de conclusion, que(anciennement nommé « Warzone 2.0 ») est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale est free-to-play, soit gratuit.