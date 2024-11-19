Warzone : La carte Rebirth Island retirée après quelques heures seulement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 22 novembre 2024 à 11h19
Activision a, récemment, retiré la carte Rebirth Island sur Warzone, à cause de problèmes.
Warzone : La carte Rebirth Island retirée après quelques heures seulement
Mise à jour du 22/11/2024 : Depuis le 21 novembre 2024, la carte Rebirth Island est, de nouveau, disponible sur le battle royale Warzone.
Depuis l'intégration de Warzone dans Call of Duty: Black Ops 6, qui date du 14 novembre 2024, le battle royale d'Activision s'est doté de nombreuses nouveautés. En ce qui concerne les cartes, les joueurs et les joueuses ont, ainsi, accès à Urzikstan, Area 99 et Rebirth Island. Malheureusement, Activision a récemment annoncé que la map Rebirth Island a été retirée de la playlist de Warzone.

Rebirth Island a été retirée de Warzone

En effet, via une publication sur le compte Twitter/X COD Updates, nous apprenons que la carte Rebirth Island n'est actuellement plus disponible sur Warzone. Les équipes en charge du battle royale indiquent que cela est dû à des problèmes : « [...] Nous avons retiré Rebirth Island de la playlist/liste de jeu pendant que nous étudions les problèmes spécifiques à la carte. Les autres cartes et modes ne sont pas affectés [...] ». De ce fait, à l'heure actuelle, il est impossible de lancer des parties de Résurgence sur Rebirth Island, via Warzone. Cette carte, qui a été intégrée le 18 novembre dernier, n'a donc été disponible que pendant quelques heures.
Pour le moment, nous ne savons pas quand Rebirth Island sera de retour sur Warzone. Activision n'a, effectivement, pas dévoilé de plus amples informations à ce sujet. Toutefois, dès que cela sera le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article. 

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Warzone (anciennement nommé « Warzone 2.0 ») est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Warzone 2.0 : Tier list des meilleures armes (Octobre 2026)
Warzone 2.0 29 septembre 2026

Warzone 2.0 : Tier list des meilleures armes (Octobre 2026)

Retrouvez notre tier list des meilleures armes du battle royale d'Activision et d'Infinity Ward, Warzone 2.0.
Warzone : Une option très demandée concernant les skins va être ajoutée
Warzone 2.0 25 septembre 2026

Warzone : Une option très demandée concernant les skins va être ajoutée

Activision a prévu d'implanter une fonctionnalité liée à la visualisation des skins d'Opérateur sur le battle royale Warzone.
Warzone : MàJ Saison 6 du 17 septembre 2026, patch notes et détails
Warzone 2.0 17 septembre 2026

Warzone : MàJ Saison 6 du 17 septembre 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour introduisant la saison 6, qui a été déployée le 17 septembre 2026, de Warzone.

commentaire (0)