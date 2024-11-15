Warzone : L'une des armes les plus dérangeantes a été supprimée

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 novembre 2024 à 14h48
Activision a retiré, via la saison 1, une arme très gênante sur son battle royale Warzone.
Warzone : L'une des armes les plus dérangeantes a été supprimée
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 1 a été lancée sur Warzone le 14 novembre 2024. Celle-ci marque, d'ailleurs, l'intégration du battle royale à Call of Duty: Black Ops 6 et a donc apporté les nouveautés de ce nouvel opus sur Warzone. L'arsenal d'armes a, de ce fait, été modifié et a, notamment, perdu une arme jugée très dérangeante

Une arme gênante retirée sur Warzone

En effet, comme les joueurs et les joueuses ont pu le constater, le bouclier antiémeute (ou « riot shield » dans la langue de Shakespeare) n'est actuellement plus disponible sur Warzone, et ce, depuis le lancement de la saison 1. Il semblerait donc qu'Activision ait décidé de retirer cette arme, qui fut très dérangeante selon la communauté.

Cependant, aucune information concernant la suppression du bouclier antiémeute sur Warzone ne figure dans le patch notes de la saison 1. Il se pourrait toutefois que cette arme soit réintroduite à l'avenir sur le battle royale. Néanmoins, rien n'est vraiment sûr car de nombreux joueurs et joueuses s'en sont plaints par le passé. Affaire à suivre donc...

warzone-bouclier-antiemeute
Pour l'heure, rappelons que la saison 1 a introduit une toute nouvelle carte de jeu sur Warzone, à savoir Area 99, qui est disponible via le mode Résurgence. Le battle royale s'est également doté de nouveaux atouts, nouveaux jokers, nouvelles armes ainsi que du système « Omnimouvement » et d'un Passe de combat, pour ne citer que ces exemples.

Miniature vidéo

Warzone est, comme vous le savez probablement déjà, à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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