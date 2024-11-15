Warzone : L'une des armes les plus dérangeantes a été supprimée

Activision a retiré, via la saison 1, une arme très gênante sur son battle royale Warzone.

Une arme gênante retirée sur Warzone

Comme vous le savez probablement déjà, la saison 1 a été lancée surle 14 novembre 2024. Celle-ci marque, d'ailleurs, l'intégration du battle royale à Call of Duty: Black Ops 6 et a donc apporté les nouveautés de ce nouvel opus sur. L'arsenal d'armes a, de ce fait, été modifié et a, notamment, perduEn effet, comme les joueurs et les joueuses ont pu le constater,(ou « riot shield » dans la langue de Shakespeare), et ce, depuis le lancement de la saison 1. Il semblerait donc qu'Activision ait décidé de retirer cette arme, qui fut très dérangeante selon la communauté.Cependant, aucune information concernantne figure dans le patch notes de la saison 1. Il se pourrait toutefois que cette arme soit réintroduite à l'avenir sur le battle royale. Néanmoins, rien n'est vraiment sûr car de nombreux joueurs et joueuses s'en sont plaints par le passé. Affaire à suivre donc...Pour l'heure, rappelons que la saison 1 a introduit une toute nouvelle carte de jeu sur, à savoir Area 99, qui est disponible via le mode Résurgence. Le battle royale s'est également doté de nouveaux atouts, nouveaux jokers, nouvelles armes ainsi que du système « Omnimouvement » et d'un Passe de combat, pour ne citer que ces exemples.est, comme vous le savez probablement déjà, à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.