Warzone : Des armes iconiques pourraient faire leur retour, en même temps que Verdansk

Selon certaines rumeurs, deux armes de Warzone premier du nom pourraient revenir sur Call of Duty: Warzone/Warzone 2.0, dans peu de temps.

Deux armes emblématiques de retour sur Warzone ?

The Grau and HDR weapons are potentially returning to Call of Duty: Warzone with Verdansk, per sources.



Data-miners have also found references to the original Roze Operator potentially returning as well. pic.twitter.com/eXXHJ8xkl2 — CharlieIntel (@charlieINTEL) February 24, 2025

EXCLUSIVE Details on the return of Verdansk:



- Will launch with Season 3 of BO6

- It is pretty much the OG March 2020 version

- Train Station interior will be closed

- Interior of Stadium will be open BUT roof will be closed

- The Train returns

- No fast travel subway system pic.twitter.com/69aAy79RLS — Hope (@TheGhostOfHope) February 23, 2025

Au cours du mois de janvier 2025, une rumeur laissait entendre que la fameuse carte Verdansk reviendra sur(anciennement nommé « Warzone 2.0 ») avec la saison 3. Toutefois, il ne s'agirait pas des seules nouveautés à venir :D'après CharlieIntel, qui a partagé cette information, obtenue par diverses sources, via une publication sur son compte Twitter/X,. Comme vous le savez probablement déjà, il s'agit de deux armes qui furent disponibles sur le tout premier Warzone et qui avaient été grandement appréciées par la communauté, à tel point qu'elles figuraient parmi les meilleures.Leur retour serait, très certainement, accueilli comme une bonne nouvelle par les joueurs et joueuses évoluant sur le battle royale (si cela est vrai, en fin de compte). Cependant, à l'heure actuelle, il ne s'agit que d'une rumeur. Activision n'a pas confirmé leur arrivée dans l'arsenal d'armes deet n'a, d'ailleurs, pas dévoilé le contenu de la saison 3. Évidemment, dès que nous en saurons plus à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Avant de conclure, et comme dit précédemment, la carte Verdansk pourrait revenir suravec la saison 3. Selon de récentes informations non officielles, la version proposée devrait être assez similaire à celle d'origine, soit celle disponible dans le tout premier Warzone (2020). Or, là encore, rien n'est totalement sûr.Pour rappel,est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.