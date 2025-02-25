Warzone : Des armes iconiques pourraient faire leur retour, en même temps que Verdansk

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 février 2025 à 14h44
Selon certaines rumeurs, deux armes de Warzone premier du nom pourraient revenir sur Call of Duty: Warzone/Warzone 2.0, dans peu de temps.
Warzone : Des armes iconiques pourraient faire leur retour, en même temps que Verdansk
Au cours du mois de janvier 2025, une rumeur laissait entendre que la fameuse carte Verdansk reviendra sur Warzone (anciennement nommé « Warzone 2.0 ») avec la saison 3. Toutefois, il ne s'agirait pas des seules nouveautés à venir : deux armes bien connues de la communauté jouant au battle royale pourraient également revenir sur Warzone 2.0.

Deux armes emblématiques de retour sur Warzone ?

D'après CharlieIntel, qui a partagé cette information, obtenue par diverses sources, via une publication sur son compte Twitter/X, le fusil d'assaut Grau 5.56 et le fusil de précision HDR pourraient débarquer sur Warzone, et ce, en même temps que la carte Verdansk. Comme vous le savez probablement déjà, il s'agit de deux armes qui furent disponibles sur le tout premier Warzone et qui avaient été grandement appréciées par la communauté, à tel point qu'elles figuraient parmi les meilleures.
Leur retour serait, très certainement, accueilli comme une bonne nouvelle par les joueurs et joueuses évoluant sur le battle royale (si cela est vrai, en fin de compte). Cependant, à l'heure actuelle, il ne s'agit que d'une rumeur. Activision n'a pas confirmé leur arrivée dans l'arsenal d'armes de Warzone et n'a, d'ailleurs, pas dévoilé le contenu de la saison 3. Évidemment, dès que nous en saurons plus à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 

Avant de conclure, et comme dit précédemment, la carte Verdansk pourrait revenir sur Warzone avec la saison 3. Selon de récentes informations non officielles, la version proposée devrait être assez similaire à celle d'origine, soit celle disponible dans le tout premier Warzone (2020). Or, là encore, rien n'est totalement sûr.
Pour rappel, Warzone est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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