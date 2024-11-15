Warzone : Comment équiper deux armes principales ?

Sur le battle royale Warzone, il est tout à fait possible d'équiper deux armes principales. Nous vous indiquons, d'ailleurs, comment faire.

Comment avoir deux armes principales dans Warzone ?





Depuis l'intégration dedans Call of Duty: Black Ops 6, qui remonte au lancement de la saison 1, les joueurs et les joueuses du battle royale peuvent découvrir plusieurs nouveautés pour leurs attirails (dits « loadouts » dans la langue de Shakespeare). D'ailleurs, comme sur Black Ops 6, la communauté peut. Dans ce qui suit,Sur, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour des atouts mais aussi pour des Jokers, lors de la confection de leurs attirails. Offrant des bonus, ces éléments ne sont pas à négliger, tant ils peuvent faire la différence sur le champ de bataille. D'ailleurs,. Notons à ce propos que, sur le battle royale,se débloque une fois le niveau de joueur 24 atteint. Il va donc falloir faire plusieurs parties avant de pouvoir en bénéficier.Comme vous l'aurez compris, dès que vous avez, vous pouvez le sélectionner dans l'attirail de votre choix. Cet élément vous permettra d', comme un fusil de précision et une mitraillette, par exemple. Cela est relativement intéressant car, au cours d'une partie sur(en battle royale, Résurgence ou autres modes), les affrontements ne sont jamais les mêmes : une fois, vous devez vous battre au corps à corps, une autre fois vous pouvez être à distance, etc. Ainsi, nous vous recommandons de toujours l'utiliser, à moins que d'autres Joker vous fassent de l'œil et vous conviennent davantage.Rappelons, en guise de conclusion, que(anciennement nommé « Warzone 2.0 ») est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.