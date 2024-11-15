Warzone : Comment équiper deux armes principales ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 novembre 2024 à 11h47
Sur le battle royale Warzone, il est tout à fait possible d'équiper deux armes principales. Nous vous indiquons, d'ailleurs, comment faire.
Warzone : Comment équiper deux armes principales ?
Depuis l'intégration de Warzone dans Call of Duty: Black Ops 6, qui remonte au lancement de la saison 1, les joueurs et les joueuses du battle royale peuvent découvrir plusieurs nouveautés pour leurs attirails (dits « loadouts » dans la langue de Shakespeare). D'ailleurs, comme sur Black Ops 6, la communauté peut porter deux armes principales sur Warzone. Dans ce qui suit, nous vous expliquons comment faire.

Comment avoir deux armes principales dans Warzone ?

warzone-joker-surarmement-overkillSur Warzone, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour des atouts mais aussi pour des Jokers, lors de la confection de leurs attirails. Offrant des bonus, ces éléments ne sont pas à négliger, tant ils peuvent faire la différence sur le champ de bataille. D'ailleurs, c'est grâce au Joker Surarmement/Overkill que nous avons la possibilité d'équiper deux armes principales sur Warzone. Notons à ce propos que, sur le battle royale, le Joker Surarmement/Overkill se débloque une fois le niveau de joueur 24 atteint. Il va donc falloir faire plusieurs parties avant de pouvoir en bénéficier.

Comme vous l'aurez compris, dès que vous avez le Joker Surarmement/Overkill, vous pouvez le sélectionner dans l'attirail de votre choix. Cet élément vous permettra d'avoir deux armes principales, comme un fusil de précision et une mitraillette, par exemple. Cela est relativement intéressant car, au cours d'une partie sur Warzone (en battle royale, Résurgence ou autres modes), les affrontements ne sont jamais les mêmes : une fois, vous devez vous battre au corps à corps, une autre fois vous pouvez être à distance, etc. Ainsi, nous vous recommandons de toujours l'utiliser, à moins que d'autres Joker vous fassent de l'œil et vous conviennent davantage.
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Rappelons, en guise de conclusion, que Warzone (anciennement nommé « Warzone 2.0 ») est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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