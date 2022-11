Warzone 2.0, les meilleurs settings et paramètres graphiques

Affichage

Mode d'affichage → Plein écran

→ Plein écran Écran d'affichage → Celui sur lequel vous souhaitez jouer

→ Celui sur lequel vous souhaitez jouer Résolution → Utiliser la résolution recommandée (celle de l'écran)

→ Utiliser la résolution recommandée (celle de l'écran) Affichage → Automatique

→ Automatique Synchronisation verticale → Tout désactiver

→ Tout désactiver Mode Premier Plan → Désactiver

Qualité

Préréglage de qualité → Personnaliser

→ Personnaliser Mise à l'échelle/Amélioration de la netteté → Mise à l'échelle des images NVIDIA ou FidelityFX CAS Dans le deuxième cas, régler la valeur entre 80 et 90.

→ Mise à l'échelle des images NVIDIA ou FidelityFX CAS Anticrénelage → SMAA T2X

→ SMAA T2X Qualité de l'anticrénelage → Faible

→ Faible Utilisation de la mémoire vidéo → Laisser la valeur par défaut

→ Laisser la valeur par défaut Résolution des textures → À régler selon la puissance de votre PC, plus la valeur est faible, plus vous aurez de FPS

→ À régler selon la puissance de votre PC, plus la valeur est faible, plus vous aurez de FPS Filtrage Anisotrope → Faible

→ Faible Niveau de détails proche → Faible

→ Faible Niveau de détails distant → Faible

→ Faible Distance de visibilité des détails au sol → Court

→ Court Qualité des hautes particules → Faible

→ Faible Niveau de qualité des particules → Très basse

→ Très basse Impacts de balles et sprays → Sans

→ Sans Qualité des Shaders → Faible

→ Faible Détail du terrain → Sans

→ Sans Mémoire de terrain → Max

→ Max Affichage de texture à la demande → Désactiver

→ Désactiver Qualité de l'affichage → Normale

→ Normale Qualité volumétrique → Faible

→ Faible Qualité physique reportée → Sans

→ Sans Les paramètres liés aux ombres → Tout désactiver ou mettre au plus bas

→ Tout désactiver ou mettre au plus bas Pour les effets de post-traitement, tout désactiver ou mettre au plus bas

Voir

est un battle royale. C'est donc sans surprise que les joueurs cherchent à être les meilleurs, quel que soit le mode de jeu. Mais pour être plus performant, comme souvent, des modifications sont nécessaires dans. Que ce soit au niveau du gameplay pur ou des visuels, certaines modifications peuvent avoir un réel impact en partie pour améliorer vos performances. Nous vous donnons donc quelques conseils et explications surpour avoir unedu jeu.Bien évidemment, comme toujours, certains changements diffèrent selon le ressenti, mais aussi votre machine. Si vous êtes doté d'un ordinateur assez récent et puissant, vous aurez moins de changements à faire qu'une personne ayant un ordinateur datant de plusieurs années.Rendez-vous dans les, donc, et allez dans l'onglet « Graphismes ». Là, vous allez pouvoir régler différentes choses plus ou moins importantes. Si vous ne savez pas quels settings choisir, voici les paramètres à appliquer, dans l'idéal, pour. Notez qu'il s'agit, en majeure partie, des mêmes recommandations que pour les paramètres graphiques de Modern Warfare 2 Ici, cela reste à l'appréciation de chacun. Mais vous pouvez, par exemple, augmenter le FOV pour avoir davantage d'informations affichées sur votre écran. Cela ne devrait pas trop faire chuter vos FPS. Pour le reste, vous pouvez laisser les paramètres par défaut.Naturellement, chacun possède un ressenti différent, et il se peut que ces paramètres ne vous conviennent pas. N'hésitez pas à modifier par vous-même pour trouver le juste milieu entre performance de la machine et confort de jeu. Vous pouvez, de toute façon, remettre les paramètres par défaut à tout moment, en cliquant sur l'onglet en bas de l'écran.