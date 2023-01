Warzone 2.0 : Une carte Résurgence pourrait arriver avec la Saison 2

Warzone 2 Resurgence Map Could Come in Season 2https://t.co/yr25ESUFMG — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) December 31, 2022

Les joueurs et les joueuses deattendent avec une grande impatience l'arrivée du mode Résurgence, tant apprécié sur Call of Duty: Warzone Caldera (anciennement appelé Call of Duty: Warzone). À ce sujet, certaines rumeurs laissent penser que ledit mode de jeu sera lancé sur le soft avec la prochaine saison.En effet, il y a peu de temps, le site Insider Gaming aurait eu des informations à ce sujet : d'après deux personnes/sources,. Or, depuis, Activision et Infinity Ward n'ont pas communiqué à ce sujet. Ainsi, nous vous invitons à prendre ces informations avec de grosses pincettes. Rien n'est sûr, à l'heure actuelle. Il est, comme à l'accoutumée, préférable d'attendre une annonce officielle pour en avoir le cœur net.D'ailleurs, pour le moment, le studio de développement et l'éditeur en charge du battle royale n'ont pas encore dévoilé la date de lancement de la Saison 2 de Warzone 2.0. Selon les informations disponibles sur le jeu, le Passe de Combat de la première saison est valable pendant encore 21 jours, au moment où nous écrivons ces lignes, c'est-à-dire jusqu'au 31 janvier-1er février 2023. La Saison 2 sera donc, très probablement, lancée sur le titre au début du mois de février de cette année.Pour rappel, Warzone 2.0 est disponible gratuitement sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et sur PC (via le laucher Battle.net et la plateforme Steam).