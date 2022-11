Meilleure classe pour le TAQ-56 Warzone 2

Les équipements pour le TAQ-56 sur Warzone 2.0

Bouche → RF Crown 50 ou Hardbinger 20

→ RF Crown 50 ou Hardbinger 20 Canon → Canon Toundra Pro 17,5"

→ Canon Toundra Pro 17,5" Lunette → Viseur Reflex DF105 ou Lunette SZ Lonewolf

→ Viseur Reflex DF105 ou Lunette SZ Lonewolf Accessoire Canon → VX Pineapple ou Poignée avant de mercenaire

→ VX Pineapple ou Poignée avant de mercenaire Crosse → Crosse Tactique Brute

Atouts et arme secondaire

étant un battle royale compétitif, certains joueurs et joueuses se demandent quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et la performance de cette arme. Leétant une arme plutôt appréciée, nous vous donnons quelques conseils pour vous constituer un build avec ce fusil d'assaut, dans le but de dominer les lobbys dePour ce qui est du, le build décrit ci-dessous offre surtout de bonnes statistiques en contrôle du recul et en précision. Ceci vous permettra de mener des affrontements à courte et mi-distance. Ce qui semble adéquat en battle royale, notamment en raison de la taille assez conséquente de la carte Al Mazrah. Néanmoins, les accessoires indiqués ci-dessous baisseront la mobilité et le maniement de l'arme.Avant de vous détailler l'équipement, rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que leque nous vous conseillons ne vous convienne pas. N'hésitez pas à modifier un ou deux éléments, si tel est le cas.Notons que vous pouvez très bien remplacer, par exemple, la lunette pour choisir de mettre un chargeur sur l'arme. Nous vous recommandons, d'ailleurs, de le faire si vous en ressentez le besoin, et ce selon votre deuxième arme.Pour parfaire, nous vous conseillons, notamment, de choisir un pack comprenant l'atout Surarmement, afin de vous équiper d'un fusil de précision en deuxième arme. Vous pouvez également choisir un pack avec Fantôme, et notamment l'atout Pas de Course, si vous préférez. Pour ce qui est de l'équipement tactique, cela dépend de vos habitudes. De notre côté, nous avons opté pour des flashs ou bien des paralysantes. Des grenades semtex semblent également adéquates.Bien évidemment, et comme nous vous le disions ci-dessus, cepeut ne pas vous correspondre, mais les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions duRappelons, pour finir, queest disponible gratuitement sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC (via le launcher Battle.net et la plateforme Steam).