Warzone 2.0 sortira-t-il sur Nintendo Switch ?

Depuis près de deux décennies, la franchises'est imposée comme la référence en matière de jeu multijoueur FPS. Chaque année, et malgré le prix de vente, il est l'un des jeux les plus vendus, sur PC et consoles. C'est donc sans surprise qu'Activision s'est penché sur un battle royale, avec Warzone. Ce dernier revient avec de nombreuses nouveautés avec. Avec cette sortie en novembre 2022, de nombreux joueurs se demandent siNe tournons pas autour du pot, pour le moment,. Cela n'est pas étonnant, puisque la série Call of Duty n'a pas pour habitude d'arriver sur la dernière console de Nintendo, tout du moins pour l'instant. La question reste légitime, toutefois, pour deux raisons. La première est que, notamment la Nintendo DS et la Wii. Mais depuis, plus rien ou presque. Il n'est pas impossible que cela change, d'ici quelque temps.L'autre raison d'y croire provient directement d'Activision, ou plutôt de Microsoft qui deviendra la maison-mère du studio, après le rachat. Il y a quelques mois, au début de l'année 2022, Brad Smith, président de Microsoft, a précisé que la société avait plusieurs envies, notamment celle de porter la licence « Call of Duty sur les appareils Nintendo » ouvrant donc la porte à cette possibilité, surtout pour, qui est un battle royale free-to-play, comme Apex Legends et Fortnite, tous deux disponibles sur Switch.Mais depuis, nous n'avons aucune nouvelle, et il est peu probable de voir arriverà court terme. Cependant, dans le futur, nous pourrions très bien voir la franchise débarquer sur, que ce soit via le titre annuel ou des remasters.Dans le cas où vous finissiez par jouer à, sachez qu'une tier list des meilleures armes est disponible, pour mieux appréhender le champ de bataille.