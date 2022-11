Warzone 2.0 : Les configurations PC

Les configurations PC de Warzone 2.0

Configuration minimale

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit

→ Windows 10 64-bit Processeur → Intel Core i3-6100, Intel Core i5-2500K ou AMD Ryzen 3 1200

→ Intel Core i3-6100, Intel Core i5-2500K ou AMD Ryzen 3 1200 Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 470

→ NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 470 Mémoire vive → 8 Go

→ 8 Go DirectX → Version 12

→ Version 12 Stockage → 125 Go

Configuration recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit

→ Windows 10 64-bit Processeur → Intel Core i5-6600K, Intel Core i7-4770 ou AMD Ryzen 5 1400

→ Intel Core i5-6600K, Intel Core i7-4770 ou AMD Ryzen 5 1400 Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580

→ NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580 Mémoire vive → 12 Go

→ 12 Go DirectX → Version 12

→ Version 12 Stockage → 125 Go

Activision et Infinity Ward ont dévoilé lesde. De ce fait, les joueurs et les joueuses peuvent désormais savoir si leur PC leur permettra de découvrir le battle royale. Ci-dessous, vous retrouverez doncGrâce au récapitulatif disponible ci-dessous, vous pourrez constater qu'il convient de posséder un bon processeur et une bonne RAM, pour profiter deselon la configuration recommandée. Par ailleurs, les joueurs et les joueuses doivent posséder 125 Go d'espace libre sur leur disque dur pour installer les fichiers du jeu. Un chiffre assez important, vous en conviendrez certainement. D'ailleurs, comme vous le savez probablement déjà, cette statistique a de fortes chances d'augmenter à l'avenir et au fil des mises à jour. Finalement, une connexion internet est bien évidemment demandée puisque le titre est multijoueur.Pour rappel,, qui est free-to-play, sort le 16 novembre 2022 sur la plupart des plateformes de jeu, notamment sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC (via Battle.net et Steam).