Warzone 2.0 : Le tournoi Lords of Warzone 2.0 annoncé avec des stars du football, date et détails

Premier tournoi Lords of Warzone 2.0

Quelles équipes pour Lords of Warzone 2.0 ?

Équipe 1

Skyrroz (Capitaine)

NobuSpartan

Mabzouel

André-Pierre Gignac (Tigres UANL)

Équipe 2

Lowan (Capitaine)

Riskin

Melinux

Maxime Lopez (Sassuolo)

Équipe 3

Chow (Capitaine)

ESK

Lriaa

Alexis Flips (Reims)

Équipe 4

Zack Nani (Capitaine)

BigNeo

Zylewr

Jean-Clair Todibo (Nice)

Équipe 5

Phyzik (Capitaine)

Mystk

LittleBigWhale

Irvin Cardona (Brest)

Équipe 6

Pinkgeek (Capitaine)

Punkill

Ayzen

Yehvann Diouf (Reims)

Avec la sortie dece 16 novembre, en free-to-play sur PC, PlayStation et Xbox, l'engouement autour du titre est à son paroxysme. Des centaines de milliers de joueurs ont tenté l'expérience, qui propose de nombreuses nouveautés par rapport à Warzone. Naturellement, Activision mise sur l'implication de sa communauté pour faire perdurer le titre, et cela passe également par l'organisation de tournois, commeLe prestigieux tournoi mettra, encore une fois, des maîtres en la matière de la licence Call of Duty et des personnalités publiques en avant, pour des combats qui s'annoncent, déjà, épiques. Pour ne rien louper, voici, entre autres.Si vous souhaitez suivre ce tournoi et ne rien louper, il va falloir se rendre sur. Bien évidemment, à l'image dequi a vu certains de ses concepts être revus, le tournoi a évolué.Comme vous devez le savoir, les équipes mélangent créateurs de contenu et personnalités, ici des footballeurs. Concernant le regroupement des équipes, voici l'organisation prévue :Concernant la mise en place du classement, chaque élimination apporte 1 point à l'équipe. Remporter la partie permet d'en marquer 30, terminer deuxième 15 et enfin compléter le podium rapporte 10 points. Le joueur ayant réalisé le plus grand nombre d'éliminations durant une partie aura le droit à un trophée spécial, pour mettre en avant sa performance. Enfin, notez que le cashprize total culmine à 35 000 €.Pour rappel, Warzone 2.0 peut être téléchargé gratuitement sur toutes les plateformes.