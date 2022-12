Warzone 2.0 : Le prix des armes, via les stations de ravitaillement, a été réduit

Stations de ravitaillement

Baisse du prix des armes principales à une station de ravitaillement à 2 500 $, contre 5 000 $ auparavant.

Le 19 décembre dernier, Activision, Infinity Ward et Raven Software ont déployé unesur le battle royale,. Celle-ci a principalement apporté desainsi qu'unqui devrait plaire aux joueurs et aux joueuses.En effet, comme nous l'apprenons grâce au patch notes, à retrouver sur le site officiel . Ainsi, il n'est plus nécessaire de posséder 5 000 $ sur soi pour acheter son arme/attirail sur Warzone 2.0. 2 500 $ suffisent. Sur ledit patch notes, nous pouvons lire la mention suivante :De ce fait, les joueurs et les joueuses auront plus rapidement accès à leur(s) arme(s). Ce qui devrait mener à des affrontements intenses entre les équipes, plus tôt au cours d'une partie, et également réduire le nombre de personnes allant chercher les largages gratuits, apportés par l'avion.Pour rappel, Warzone 2.0 est disponible gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC (via la plateforme Steam et le launcher Battle.net). Sachez que nous avons préparé une tier list des meilleures armes disponibles sur le battle royale.