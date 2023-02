Warzone 2.0 : Le mode Pillage (Plunder) arrive-t-il ?

Le mode Pillage (Plunder) arrive-t-il sur Warzone 2.0 ?

Le(nommé « Plunder » en anglais), qui a été disponible à plusieurs reprises sur Call of Duty: Warzone (rebaptisé Call of Duty: Warzone Caldera, en novembre 2022), est plutôt apprécié des joueurs et des joueuses. Tout comme la Résurgence, qui fera officiellement son grand retour sur, dès le 15 février 2023, avec le lancement de la Saison 2. Ainsi, la communauté se demandeÀ l'heure où nous écrivons ces lignes, et comme vous le savez probablement déjà si vous jouez àdepuis son lancement, le mode(Plunder) n'est pas et ne s'est jamais rendu disponible sur le dernier battle royale en date d'Activision et d'Infinity Ward.Pour le moment, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre n'ont pas communiqué quant au possible retour du modeet n'ont pasdonné de potentiels indices à ce sujet, comme ils avaient pu le faire pour Résurgence.Plusieurs rumeurs laissant présager son arrivée sur le battle royale ont et circulent encore sur la Toile : par exemple, le YouTubeur tiktokalnuke aurait découvert des icônes, non visibles normalement sur la carte Al Mazrah, faisant référence au modeà cause de leur nom : « Call in Cash Deposit Heli ». Or, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Comme à l'accoutumée, il convient d'attendre une annonce officielle de la part d'Activision et d'Infinity Ward pour savoir. Évidemment, nous vous tiendrons informés.Rappelons, pour conclure, queest à retrouver sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC (via le launcher Battle.net et la plateforme de Valve, Steam). Le titre est disponible en free-to-play. Finalement, sachez que nous vous proposons une tier list des meilleures armes de