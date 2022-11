Warzone 2.0 : Le chat de proximité, comment l'activer/désactiver ?

Activer et désactiver le chat de proximité sur Warzone 2.0

Lancez Warzone 2.0, depuis le launcher Battle.net, Steam ou depuis votre console.

Une fois que vous êtes dans le lobby (menu principal du jeu), cliquez sur le symbole représentant un engrenage, situé en haut à droite de votre écran (près de votre niveau), pour vous rendre dans les Paramètres. Si vous êtes sur PC, vous pouvez utiliser le raccourci F3.

Cliquez ensuite sur « Audio » Ou bien sur « Paramètres rapides », puis sur « Audio » dans la barre figurant à gauche.

Descendez jusqu'à voir apparaître « Chat Vocal ».

Dans la liste présente sur votre écran, vous verrez « Chat de proximité ».

Il ne vous reste plus qu'à cliquez sur « Avec » ou « Sans », en fonction de votre choix. « Avec » signifie que le chat de proximité est activé. « Sans » indique que le chat de proximité est désactivé.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est une nouvelle fonctionnalité disponible sur le battle royale d'Activision et d'Infinity Ward,. D'une certaine manière, cette option peut être intéressante, car, quand elle est activée, elle vous permet d'entendre les communications des adversaires, lorsque vous êtes proche d'eux. Néanmoins, elle pourrait déplaire à certains joueurs et joueuses.Ainsi, dans ce guide dédié, nous vous expliquons, sur, n'est pas difficile en réalité. D'ailleurs, cette manipulation ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps, car elle s'effectue en seulement quelques clics. Mais, sans plus tarder, voici la marche à suivre pourcette option :Pour rappel,est disponible gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC (via le launcher Battle.net et la plateforme Steam). Si vous débutez sur le jeu, sachez que plusieurs guides , au sujet du battle royale et de, sont disponibles dans nos colonnes.