Warzone 2.0 est-il sur Steam ?

Warzone 2.0 est-il disponible sur Steam ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Rappelons avant tout chose que, sorti en 2020 sur la plupart des plateformes de jeu, n'est seulement accessible que via le launcher Battle.net sur PC. Ainsi, la communauté des joueurs et des joueuses se demande si le nouveau battle royale d'Activision et d'Infinity Ward,En ce qui concerne, les joueurs et les joueuses étant sur PC ont plusieurs options : ces derniers peuvent aussi bien télécharger et jouer au battle royale via le launcher Battle.net que depuis la plateforme Steam. En effet, contrairement à son aîné,. D'ailleurs, la page du jeu est à retrouver à cette adresse . Ainsi, celles et ceux qui préfèrent la plateforme de Valve ne sont pas obligés de migrer sur Battle.net, et se créer un compte sur ledit launcher (si ce n'est pas déjà fait), pour découvrir le soft.Pour rappel,propose plusieurs nouvelles mécaniques de jeu, étroitement liée à celles de. Ainsi, sur le battle royale, les joueurs peuvent, notamment, affronter et éliminer leur(s) adversaire(s) tout en étant sous l'eau. Par ailleurs, de nombreux véhicules (marins, terrestres, aériens) sont disponibles et peuvent être utilisés pour parcourir la toute nouvelle carte de jeu, nommée Al Mazrah. Finalement, sur, nous devons composer avec un nouveau paramètre : le cercle de sécurité se divise en trois parties distinctes, à certains moments. Sans oublier, évidemment, le mode DMZ. Le tout a été présenté dans le trailer de lancement deest free-to-play et ce sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC (via Battle.net et Steam). Naturellement, il sera suivi sur le long terme par les développeurs, avec de nombreuses mises à jour pour améliorer l'expérience.