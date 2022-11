Warzone 2.0 : Est-il nécessaire de posséder un abonnement PS Plus/Xbox Live Gold ?

Warzone 2.0 : Un abonnement PS Plus/Xbox Live Gold est-il demandé ?

You are officially cleared to drop in 🪂



Play #Warzone2 for FREE now pic.twitter.com/u5q7r17dmu — Call of Duty (@CallofDuty) November 16, 2022

Depuis le lancement officiel du nouveau battle royale free-to-play d'Activision et d'Inifnity Ward,, les joueurs et les joueuses étant sur consoles PlayStation (PS4/PS5) ou bien Xbox (Xbox One/Xbox Series) se demandentComme vous le savez probablement déjà, un abonnement actif au PlayStation Plus (PS Plus) ou au Xbox Live Gold permet aux joueurs et aux joueuses de jouer à des titres avec une dimension multijoueur, mais aussi d'inviter leur(s) ami(s) à les rejoindre sur ledit jeu et à le parcourir ensemble. De plus, grâce à un abonnement à ces services, ces derniers ont des remises exclusives et des titres gratuits, entre autres. Ainsi, pour la plupart des jeux multijoueur, il est nécessaire d'avoir le PS Plus/Xbox Live Gold. Mais celaTout comme, afin de. Le nouveau battle royale d'Activision et d'Infinity Ward est donc, vous l'aurez compris,. Ce qui signifie qu'il suffit simplement de posséder un compte Microsoft/PlayStation Network et un compte Activision, ainsi qu'une connexion internet, pour découvrir et parcourirRappelons, pour conclure, que Warzone 2.0 est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC (via le launcher Battle.net ou bien via la plateforme Steam). Si vous débutez sur le battle royale, sachez que nous avons préparé plusieurs guides , dont une tier list des meilleures armes , qui pourraient vous aider. Finalement, notons que Call of Duty: Warzone est toujours disponible, et ce sur les plateformes de jeu citées précédemment.