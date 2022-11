Warzone 2.0 est-il cross-play et cross-progression ?

Warzone 2.0 est-il cross-play ?

Warzone 2.0 propose t-il la fonctionnalité cross-progression ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis quea été annoncé, de nombreux joueurs et joueuses se demandent si le nouveau battle royale d'Activision et d'Infinity Ward proposeet s'il dispose deAvant toute chose, sachez que la fonctionnalitépermet aux joueurs, venant de différentes plateformes de jeu, de profiter ensemble d'un titre. Par exemple,est, comme beaucoup d'autres jeux.Ainsi, tout comme son aîné,proposeCeci a, notamment, été confirmé via la mention « multijoueur multiplateforme », visible sur la page Steam du soft De ce fait, grâce à cette fonctionnalité, les joueurs et joueuses PC peuvent former une équipe avec des personnes/amis étant sur consoles PlayStation (PS4/PS5) ou Xbox (Xbox One/Xbox Series). Et inversement.Pour le moment, nous ne savons pas encore si une option, dans les paramètres, permettant d'activer/désactiversera disponible, et si elle le sera sur toutes les versions du jeu (ce qui n'est pas le cas pour, par exemple). Mais nous vous tiendrons, bien évidemment, informés dès que nous en saurons plus.Le terme, ou autrement dit « cross-platform », permet généralement aux joueurs d'importer et donc retrouver leurs statistiques, items, skins et autres données d'un jeu, d'une plateforme à une autre. À ce sujet, sachez queAinsi, si certains joueurs décident de jouer àsur PS4/PS5 puis de lancer le titre sur PC, ces derniers pourront normalement récupérer leur progression et items préalablement débloqués. Pour ce faire, il convient de renseigner et utiliser le même compte Activision, d'une plateforme à une autre.Pour rappel,est disponible depuis ce 16 novembre 2022. Comme Warzone, le titre sera suivi sur le long terme par les développeurs, qui ajouteront du contenu par le biais de mises à jour, plus ou moins importantes.