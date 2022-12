Warzone 2.0 : Comment porter une troisième arme ?

Comment porter trois armes sur Warzone 2.0 ?

Sur le battle royale d'Activision et d'Infinity Ward, sorti en novembre 2022,, les joueurs et les joueuses ontsur eux. Or, cela nécessite un objet bien spécifique, qui n'est pas si facile à trouver. Ainsi, dans ce guide, nous vous expliquonsAfin desur, il convient de posséder un item bien particulier, qui se veut assez rare. En effet, pour ce faire, il faut absolument posséder un sac à dos moyen ou un grand sac à dos. Cet équipement dispose de nombreux emplacements dans lesquels ranger divers éléments (plaques, munitions, kit d'auto-réanimation, drone, etc.) mais aussi d'un slot pour ranger. Il s'agit de la case située à gauche de celle occupée par l'argent collecté (comme sur l'image ci-dessous). Notons, d'ailleurs, qu'il n'est pas possible de récupérer le sac d'un joueur adverse éliminé. De ce fait, il vous faut trouver ces sacs par vous-même.Si vous avez un sac à dos moyen ou un grand, il vous suffit de vous approcher d'une arme que vous désirez avoir sur vous. En la visant, vous verrez une option indiquant « Ranger ». Appuyez sur la touche affiliée à ladite action afin de la ramasser. Dès lors,sur vous et vous pourrez équiper celle que vous avez dans votre sac à dos, à tout moment. Comme vous pouvez le constater grâce aux différentes images disponibles dans cet article, c'est ainsi que nous avons pu porter une Lachmann-Sub, une HCR 56 et un fusil à pompe Expedite 12.Pour rappel,est à retrouver gratuitement sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC (via Steam et le launcher Battle.net). Une tier list des meilleures armes deest disponible dans nos colonnes.