Warzone 2.0 : Comment obtenir des largages de ravitaillement et récupérer ses armes/attirails ?

Les largages de ravitaillement sur Warzone 2.0

Comment obtenir des largages de ravitaillement pour récupérer ses armes/attirails ?

Attendre un largage de ravitaillement

S'attaquer à une Forteresse (Strongholds)

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sur, le système quant auxa été modifié et n'est plus le même que sur. Ainsi, comme vous avez pu le remarquer, il n'est plus possible d'acheter deauprès d'une station de ravitaillement. Ce qui empêche de récupérerrapidement. Néanmoins, lessont toujours présents sur le nouveau battle royale d'Activision et d'Infinity Ward et peuvent être obtenus de deux façons différentes.Afin de, sur, vous avez deux solutions. La première étant d'attendre le(que les joueurs qualifient de « gratuit », notamment sur Warzone premier du nom) qui apparaîtra à un endroit aléatoire de la carte Al Mazrah et à un moment donné entre le deuxième et le sixième cercle. D'ailleurs, vous serez averti, car un message, signalant, s'affichera sur votre écran.Néanmoins, sachez que l'emplacement duest visible par tous les joueurs et joueuses, encore présents dans la partie. Ce qui signifie que, si vous décidez de vous y rendre, vous ferez très certainement face à de nombreux ennemis. Vous voilà prévenus.Il existe une autre solution pour obtenir unet ainsi, sur. Si tel est votre souhait, il faut que vous vous intéressiez aux Forteresses (nommées « Strongholds », en anglais). Il s'agit d'endroits fortement gardés par des bots. C'est en nettoyant une Forteresse que vous pourrez récupérer unPour être plus précis, après plusieurs minutes, trois Forteresses (représentées par les symboles comme sur l'image ci-dessus) apparaîtront sur la carte. Comme pour« gratuit », un message vous indiquera quand elles seront disponibles. Notez que les Forteresses risquent, également, d'être prises d'assaut par les équipes adverses. Ainsi, si vous vous y rendez, assurez-vous d'avoir un maximum de plaques et de munitions.Une fois sur place, éliminez les ennemis contrôlés par l'IA et les possibles joueurs adverses présents dans les environs. Dès que vous voyez le message « Forteresse terminée », vous pourrez vous rendre dans la Forteresse afin de récupérer un, vous permettant d'Pour rappel,est disponible gratuitement sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC. Nous avons préparé plusieurs guides pouvant vous aider à débuter sur le battle royale d'Activision et d'Infinity Ward.