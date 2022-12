Obtenir des kits d'auto-réanimation dans le mode DMZ de Warzone 2.0

Looter des kits d'auto-réanimation sur des ennemis, des joueurs ou dans des caisses

Acheter un kit d'auto-réanimation à une station de ravitaillement

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Tout comme dans une partie de battle royale classique, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer desdans le mode de jeu, disponible via. D'ailleurs, il existe plusieurs façons d'en obtenir. Ainsi, dans ce guide, nous vous expliquonsdu nouveau battle royale d'Activision et d'Infinity Ward.En plus de permettre aux joueurs de s'auto-réanimer après être tombés à terre, lesfont l'objet d'une mission de faction bien spécifique dans le mode de jeude. Heureusement, il ne s'agit pas d'un item très très rare, il est donc plus ou moins facile d'en récupérer un, voire plusieurs, au cours d'une partie.En, il est possible de looter un ou des, et ce assez facilement et rapidement. Cet objet peut aussi bien être trouvé au sol, sur une étagère ou sur un meuble. Mais cela est tout de même assez rare. Nous vous conseillons plutôt de fouiller les caisses ou encore les caches/kits de premiers secours (comme sur l'image ci-dessous), positionnés dans les salles de bains/toilettes des différents bâtiments, disponibles sur la carte Al Mazrah. Vous aurez plus de chances de trouver unIl existe d'autres solutions pour récupérer desdans le mode de jeu, mais celles-ci sont un peu plus risquées. Au cours de votre partie, vous pourriez rencontrer d'autres joueurs. Ces derniers ont peut être ramassé un, avant de faire votre rencontre. Ainsi, c'est en les éliminant que vous aurez accès à leur sac à dos et que vous pourrez vérifier s'ils possèdent un ou des. Si tel est le cas, il vous suffit de le prendre sur leur loot. De la même manière, certains ennemis contrôlés par l'IA pourraient laisser tomber ledit objet, une fois tués.Le plus simple pourenest de se rendre à une station de ravitaillement afin d'en acheter un. L'item coûte 7 500 dollars, à l'unité. Néanmoins, sachez que toutes les stations de ravitaillement ne proposent pas forcément des. En effet, il y a des chances que l'objet ne soit, malheureusement, pas disponible dans celle où vous vous rendez, en premier. De ce fait, il se peut que vous deviez vous rendre à plusieurs stations de ravitaillement, avant de trouver et acheter unPour rappel,est disponible gratuitement sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox et PC (via Steam et le launcher Battle.net). Nous avons préparé plusieurs guides sur le soft, dont une tier list des meilleures armes