Warzone 2.0 : Comment obtenir des clés pour ouvrir les Forteresses sur le mode DMZ ?

Obtenir des clés pour accéder aux Forteresses dans le mode DMZ

Looter une clé sur les ennemis ou joueurs

Acheter une clé à une station de ravitaillement

En plus des traditionnelles parties de battle royale, les joueurs et les joueuses peuvent s'essayer au mode de jeu, intitulé « DMZ », sur. En se rendant en, ces derniers devront alors accomplir des missions de diverses factions, éliminer des bots ou bien des joueurs adverses et réussir à s'extraire. Sur la carte de jeu, Al Mazrah, vous pourrez voir des, positionnées à différents emplacements. Or, ces lieux sont verrouillés. Pour y accéder, il convient d'avoir récupéréAinsi, dans ce guide, nous vous expliquonsIl existe plusieurs façons d'pour rentrer dans lesde. Certaines sont plus rapides et moins dangereuses que d'autres. Mais, sans plus tarder, voiciEn vous rendant près d'une, vous pourrez voir que de nombreux ennemis contrôlés par l'IA sont présents dans les alentours. Ainsi, pour approcher dudit lieu, il vous faudra tout d'abord les éliminer. Dès que c'est le cas, veillez à regarder le loot laissé par les bots. En effet, avec un peu de chance, vous pourriez tomber sur unela ramasser et ouvrir la. Néanmoins, sachez que cela n'est pas systématique. Ce qui signifie que vous pourriez passer 10 ou 20 minutes à tuer des bots, aux alentours d'uneou plus loin, sans trouver de cléEn cours de votre partie, il se peut que vous croisiez une équipe adverse. Si tel est le cas et que vous avez éliminé les joueurs ennemis, veillez également à fouiller leur sac à dos. Ces derniers ont pu ramasser une, avant de vous rencontrer et vous affronter. Or, comme vous vous en doutez, cette solution comporte quelques risques. Il existe une dernière manière, beaucoup plus sécurisée, d'dans leLa solution la plus simple pourest d'en acheter une via une station de ravitaillement (aussi dit « marché »). En effet, l'item est disponible à l'achat et coûte 5 000 dollars. Cette somme peut sembler assez conséquente, dit comme cela. En réalité, vous parviendrez à réunir cet argent assez rapidement et facilement si vous effectuez quelques contrats et que vous fouillez bien les bâtiments, coffres, casiers, caisses enregistreuses, etc.Pour rappel,est disponible gratuitement sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi PC (via Battle.net et Steam). Si vous débutez sur le titre, sachez que nous avons préparé plusieurs guides , dont une tier list des meilleures armes