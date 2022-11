Warzone 2.0 : Comment inviter et jouer avec des amis ?

Comment inviter et jouer avec des amis sur Warzone 2.0 ?

Lancez le jeu Warzone 2.0.

Quand vous êtes dans le lobby de Warzone 2.0, vous pourrez apercevoir un logo représentant des personnages, en haut à droite de votre écran. Il s'agit du menu « Social » (image 1 de la galerie). Sur PC, la touche de raccourci par défaut F2. Sur consoles, il s'agit de R3.

Si vous avez déjà rajouté vos amis, ces derniers devraient figurer dans la liste présente à l'écran. Si tel est le cas, cliquez sur leur pseudo et invitez-les. Ou bien sélectionnez « Inviter des joueurs ».

En revanche, si vous n'avez pas encore ajouté vos amis, il vous faut suivre ces étapes : Allez dans l'onglet « Amis ». Cliquez ensuite sur « Ajout d'amis ». Renseignez le pseudo Activision de votre ami (peu importe la plateforme sur laquelle vous jouez et celle qu'utilise votre ami) (image 4 de la galerie). Attendez que votre ami accepte votre demande. Quand ce sera le cas, vous verrez son pseudo apparaître dans votre liste d'amis, dans l'onglet « Hub ». Il ne vous reste plus qu'à l'inviter et lancer une partie sur Warzone 2.0.



Disponible depuis le 16 novembre 2022,est à retrouver sur consoles et sur PC. Le Battle Royale d'Activision et d'Infinity Ward dispose de la fonctionnalité cross-play, permettant ainsi aux joueurs et aux joueuses de s'inviter et de jouer ensemble, et ce peu importe la plateforme de jeu utilisée. D'ailleurs, nous vous expliquons, dans ce qui suit.La manipulation pour, sur, n'est pas très difficile ni très longue. Celle-ci s'applique, d'ailleurs, pour toutes les plateformes de jeu (consoles et PC).Pour rappel,est disponible gratuitement sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC (via le launcher Battle.net et via Steam). Par ailleurs, sachez que nous avons préparé plusieurs guides pouvant vous aider à débuter sur le battle royale d'Activision et d'Infinity Ward.