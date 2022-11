Warzone 2.0 : Comment interroger des joueurs adverses ?

Comment interroger les ennemis sur Warzone 2.0 ?

L'une des nouvelles fonctionnalités introduites sur, développé par Infinity Ward et édité par Activision, est. En interrogeant un ennemi, vous pourrez ainsi connaître l'emplacement exact des autres membres de l'équipe adverse. Ceci peut s'avérer relativement intéressant, vous en conviendrez certainement. Ainsi, dans ce guide, nous vous expliquonsNotons, tout d'abord, qu'il n'est, évidemment, pas possible d'interroger des joueurs adverses surlors d'une partie en solo. De ce fait, unne peut être mené que lorsque vous êtes dans une escouade (2, 3 ou 4 joueurs).Afin d', il vous faudra nécessairement l'avoir blessé avant, et ce jusqu'à ce qu'il se retrouve à terre. Une fois que cela est fait, approchez-vous de lui, tout en faisant attention à ce qui vous entoure. En effet, le temps de votre déplacement, le joueur adverse a probablement eu le temps de prévenir son équipe.À partir du moment où vous êtes proche de l'ennemi préalablement mis à terre, vous devriez être en mesure d'effectuer un(maintenir touche F sur PC par défaut). Réalisez l'action, si vous jugez que vous êtes suffisamment en sécurité. Ainsi, après avoir, vous devriez normalement voir des points rouges apparaître sur votre mini-carte, en haut à gauche de votre écran. Ces points indiquent la localisation des autres membres de l'équipe adverse. Il ne vous reste donc plus qu'à élaborer une stratégie pour les éliminer, également.Pour rappel,est disponible gratuitement sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC (via launcher Battle.net ou via Steam). Si vous débutez sur le jeu, sachez que nous avons préparé plusieurs guides, au sujet du battle royale, mais aussi en ce qui concerne, qui pourraient vous aider.