Warzone 2.0 : Carte (map) interactive d'Al Mazrah pour le mode DMZ

Carte interactive d'Al Mazrah du mode DMZ (Warzone 2.0)

Meilleure carte interactive de Warzone 2.0 → mapgenie.io

Le battle royale d'Activision et d'Infinity Ward,, propose le. En lançant une partie en, les joueurs et les joueuses ont la possibilité d'accomplir diverses missions de faction en explorant la carte. Ces derniers peuvent affronter des ennemis contrôlés par l'IA (mobs, mastodontes, boss), en se rendant à des points d'intérêt ou des Forteresses, mais aussi des joueurs adverses. Le but étant d'extraire les objets demandés par les missions ou même des armes afin d'alimenter son stock de contrebande.La carteest très grande et dispose de plusieurs points d'intérêt ainsi que bâtiments bien spécifiques. D'ailleurs, pour accéder à certains d'entre eux, il convient de posséder une clé ou bien clé magnétique. De façon générale, il est assez facile d'oublier où se situe telle ou telle structure, où trouver un item, etc. Or, unepourrait bien vous aider, lors de vos parties enGrâce à cette, qui vous propose toutes les zones d', vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette, nous pouvons effectivement afficher différents éléments du titre, notamment ceux indiqués sur la carte disponible en jeu (munitions, stations-service, etc.) et ceux dont les joueurs doivent se souvenir par eux-mêmes. Par exemple, si vous avez ramassé la clé de l'épicerie d'Ahmed, mais que vous ne savez plus où se situe ce bâtiment, cettevous aidera.De plus, celle-ci indique les différents emplacements du boss « Le Chimiste », des Mastodontes ou encore les divers points d'exfiltration (il n'y en a que trois actifs, dans une partie) ou d'apparition. Sans oublier, les Forteresses, également.En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cettepour le mode, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran.En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver un bâtiment en particulier,du mode de jeudePour rappel,est disponible gratuitement sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC (via Steam et le launcher Battle.net). Nous avons préparé plusieurs guides sur le soft, dont une tier list des meilleures armes