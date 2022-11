Warzone 2.0 a-t-il des bots ?

Y a-t-il des bots dans Warzone 2.0 ?

Dans la plupart des battle royale, les développeurs intègrent des bots dans leur partie, à l'image de PUBG ou Fortnite, tout du moins à certains moments. C'est donc tout naturellement que la communauté se demande si, le nouveau battle royale dans l'univers de, et étroitement lié à Modern Warfare 2 Techniquement,. Mais il ne s'agit pas de bots classiques, mais plutôt d'IA/mobs, qui défendent des points d'intérêt. Dans le cadre du battle royale normal,, matérialisées par une petite image en forme de tour sur la carte, et les sites noirs. Bien évidemment, si, leur nombre important augmentera la difficulté, sans oublier les autres joueurs, qui aimeraient, eux aussi, récolter les ressources et profiter de tout ce qu'offrent les Forteresses à votre place.Pour ce qui est, une IA qui contrôle un joueur normal, tel que vous, il semblerait que, même si vous débutez sur le battle royale. Vous serez, dès le début, confronté à d'autres joueurs, ayant parfois bien plus d'expérience que vous. Mais avec 150 joueurs par partie, vous devriez tout de même trouver des adversaires à votre niveau, si le matchmaking est bien fait.Enfin, du côté du mode DMZ, le mode PvPvE,, puisque nous en retrouvons dans chaque point d'intérêt et sont, parfois, accompagnés d'un boss. Cela permet de tester plus facilement certaines armes, mais aussi d'engranger de l'expérience facilement, en tuant pléthore de ces combattants IA, assez robustes pour certains.reste disponible gratuitement sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez, en outre, profiter d'une tier list des meilleures armes pour parfaire vos débuts sur le battle royale.