Warzone 2.0 a déjà conquis 25 millions de joueurs

Warzone 2.0 passe la barre des 25 millions de joueurs, en cinq jours

Thank you Call of Duty #Warzone2 players 💚 pic.twitter.com/gShG9I1fZl — Call of Duty (@CallofDuty) November 21, 2022

Vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'Activision et Infinity Ward ont récemment sorti leur nouveau battle royale,. Le titre est ainsi disponible depuis le 16 novembre dernier, et ce sur la plupart des plateformes de jeu. D'après les derniers chiffres partagés par l'éditeur, de, d'ailleurs,pour découvrir le soft.En effet, Activision a indiqué il y a peu de temps, notamment via une publication sur le compte Twitter de la franchise, que, depuis le lancement officiel du jeu. Ce chiffre a été communiqué le 21 novembre dernier et a donc été. Ce qui est plutôt conséquent, vous en conviendrez certainement. D'ailleurs, il y a de fortes chances que cette statistique grimpe encore dans les prochains jours, voire semaines.Pour rappel, Warzone 2.0 propose quelques nouveautés, comparé à son aîné,: nous devons notamment composer avec une zone de sécurité se divisant en trois cercles, au cours de la partie. Par ailleurs, les joueurs et les joueuses peuvent désormais s'affronter sous l'eau ou encore découvrir les Forteresses, peuplées d'ennemis IA. Finalement, sur Warzone 2.0, le Goulag se joue en 2v2.Warzone 2.0 est disponible gratuitement sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC (via le launcher Battle.net et la plateforme Steam). Si vous débutez sur le jeu, sachez que nous avons préparé plusieurs guides qui pourraient vous aider.