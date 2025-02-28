Warzone : 150 joueurs dans une partie ? Raven Software lance des tests

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 février 2025 à 15h12
Raven Software a, récemment, annoncé que des tests modifiant un aspect spécifique des parties sur Warzone ont été lancés.
Warzone : 150 joueurs dans une partie ? Raven Software lance des tests
Le battle royale d'Activision, Warzone (ou « Warzone 2.0 » de son ancien nom), qui a accueilli sa saison 2 Rechargée/Reloaded il y a peu de temps, refait parler de lui en ce jour. Récemment, l'équipe en charge du titre a annoncé que des tests pour des parties avec 150 joueurs ont débuté sur Warzone.

Des tests pour des parties avec 150 joueurs sur Warzone

En effet, dans une récente publication sur son compte Twitter/X, Raven Software a indiqué que les joueurs et les joueuses de Warzone peuvent dès à présent remarquer un changement de taille au cours de leurs parties (hormis en Classé) : dans certains cas, 150 joueurs seront déployés sur la carte. Soulignons, toutefois, que ce changement n'est pas disponible tout le temps et n'est actuellement qu'en phase de test. Raven Software écrit à ce sujet : 
En préparation des futures mises à jour, nous allons commencer à tester par intermittence 150 joueurs dans les playlists Battle Royale standard.

Nous suivrons de près les commentaires des joueurs, les performances et l'impact global sur le déroulement des matchs au cours des premières semaines.
Si les parties avec 150 joueurs sur Warzone ne sont qu'en phase de test pour le moment, il se pourrait que cela devienne une réalité et un paramètre permanent sur le battle royale dans les mois à venir. Si tel est le cas, cela pourrait grandement changer le déroulement d'une partie sur Warzone et rendre le tout plus intense. 
Rappelons, pour conclure, que Warzone est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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