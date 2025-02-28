Warzone : 150 joueurs dans une partie ? Raven Software lance des tests

Warzone 2.0 : Tier list des meilleures armes (Octobre 2026)
Retrouvez notre tier list des meilleures armes du battle royale d'Activision et d'Infinity Ward, Warzone 2.0.
En préparation des futures mises à jour, nous allons commencer à tester par intermittence 150 joueurs dans les playlists Battle Royale standard.Si les parties avec 150 joueurs sur Warzone ne sont qu'en phase de test pour le moment, il se pourrait que cela devienne une réalité et un paramètre permanent sur le battle royale dans les mois à venir. Si tel est le cas, cela pourrait grandement changer le déroulement d'une partie sur Warzone et rendre le tout plus intense.
Nous suivrons de près les commentaires des joueurs, les performances et l'impact global sur le déroulement des matchs au cours des premières semaines.
Rappelons, pour conclure, que Warzone est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
You may notice something a little different starting today. 👀— Raven Software (@RavenSoftware) February 27, 2025
In preparation for future updates, we will begin intermittently testing 150 players across standard Battle Royale playlists.
We will be closely monitoring player feedback, performance, and overall impact on match…
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