Warzone : 150 joueurs dans une partie ? Raven Software lance des tests

Raven Software a, récemment, annoncé que des tests modifiant un aspect spécifique des parties sur Warzone ont été lancés.

Des tests pour des parties avec 150 joueurs sur Warzone

En préparation des futures mises à jour, nous allons commencer à tester par intermittence 150 joueurs dans les playlists Battle Royale standard.



Nous suivrons de près les commentaires des joueurs, les performances et l'impact global sur le déroulement des matchs au cours des premières semaines.

You may notice something a little different starting today. 👀



In preparation for future updates, we will begin intermittently testing 150 players across standard Battle Royale playlists.



We will be closely monitoring player feedback, performance, and overall impact on match… — Raven Software (@RavenSoftware) February 27, 2025

Le battle royale d'Activision,(ou « Warzone 2.0 » de son ancien nom), qui a accueilli sa saison 2 Rechargée/Reloaded il y a peu de temps, refait parler de lui en ce jour. Récemment,En effet, dans une récente publication sur son compte Twitter/X, Raven Software a indiqué que(hormis en Classé) :. Soulignons, toutefois, que ce changement n'est pas disponible tout le temps et n'est actuellement qu'en phase de test. Raven Software écrit à ce sujet :Si les parties avec 150 joueurs surne sont qu'en phase de test pour le moment, il se pourrait que cela devienne une réalité et un paramètre permanent sur le battle royale dans les mois à venir. Si tel est le cas, cela pourrait grandement changer le déroulement d'une partie suret rendre le tout plus intense.Rappelons, pour conclure, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.