Warhammer : Un RPG encore non annoncé a été annulé

Un RPG plongé dans l'univers Warhammer, qui n'avait pas encore été annoncé, était en développement mais a, malheureusement, été annulé.

Un jeu Warhammer annulé, avant d'être annoncé

PC Édition Standard → 17,29 € au lieu de 60 €, soit 71 % de réduction. Édition Gold → 25,99 € au lieu de 90 €, soit 71 % de réduction. Ultra Édition → 45,43 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Le succès dea permis à de nombreux joueurs et joueuses de découvrir l'univers créé par Games Workshop. Si Warhammer dispose déjà d'un beau panel de titres,Le studio de développement Thought Pennies Entertainment, qui est spécialisé dans le RPG, a, malheureusement, été touché par des vagues de licenciement en 2023 mais aussi en 2024. Sur son profil LinkedIn, le directeur commercial de chez Thought Pennies Entertainment, Daniel Erickson, parle d'un « changement d'orientation stratégique » de la part de l'éditeur, qui a donc laissé le studio sans financement pour son prochain projet vidéoludique encore non annoncé.Comme reporté par Mp1st, et selon les informations disponibles sur le profil LinkedIn des développeurs de chez Thought Pennies Entertainment,. Malheureusement, à la suite de la perte de financement, Thought Pennies Entertainment a arrêté son développement. Ce qui est, plutôt dommage, vous en conviendrez certainement.Rappelons, pour conclure, queest disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :