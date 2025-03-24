Warhammer 40K Space Marine 2 n'aura pas de PvP cross-play

Warhammer 40,000: Space Marine 2 est un jeu d'action développé par Saber Interactive et édité par Focus Entertainment. Disponible depuis septembre 2024 sur PC et consoles next-gen, il permet d'incarner le Capitaine Titus face aux Tyranides, avec des combats intenses mêlant tir et mêlée. Jouable en solo ou en coopération, il propose aussi des modes multijoueur compétitifs.