Warhammer 40K Space Marine 2 n'aura pas de PvP cross-play

Mauvaise nouvelle pour les joueurs console qui espéraient affronter leurs amis sur PC : Warhammer 40K Space Marine 2, développé par Saber Interactive, n'autorisera pas le cross-play en mode PvP. La raison évoquée par les développeurs est claire : une différence de performance jugée trop déséquilibrée.
Pas de PvP cross-play, une décision définitive
Tim Willits, Directeur Créatif chez Saber Interactive, a confirmé dans une récente interview, relayée par FandomWire
, que le cross-play restera strictement réservé au mode PvE
:
Nous pensons que le cross-play est très important pour les grands jeux comme Space Marine 2. Personnellement, j'aime jouer sur mon PC ultrarapide, mais mon ami a une PlayStation. Sans cross-play PvE, il serait obligé d'acheter une machine à 600 dollars pour qu'on puisse jouer ensemble, ce qui n'est pas envisageable.
Cependant, il précise que la possibilité de jouer ensemble restera limitée au PvE
: le PvP, lui, ne permettra pas aux joueurs console de s'opposer aux joueurs PC, car la différence matérielle et la précision offerte par clavier et souris seraient trop déséquilibrées :
Le PvP cross-play est injuste pour les joueurs console. Les avantages dont bénéficient les joueurs PC rendraient l'expérience désagréable pour les joueurs sur console.
Un choix qui divise les joueurs
Cette décision est susceptible de décevoir certains joueurs, d'autant plus que le cross-play PvP devient de plus en plus fréquent dans les jeux récents. Des titres populaires comme The Finals
ou encore Call of Duty
permettent par exemple à tous les joueurs, PC ou console, de s'affronter librement, parfois avec l'option de désactiver cette fonctionnalité pour ceux qui préfèrent éviter les déséquilibres.
Si certains comprennent la volonté de préserver l'équité compétitive, d'autres auraient aimé disposer du choix d'activer ou non cette option.
Le PvE, priorité absolue pour Warhammer 40K Space Marine 2
Bien qu'une ouverture future au cross-play PvP ne soit pas totalement exclue
, Saber Interactive semble déterminé à privilégier l'expérience coopérative PvE à long terme
. Les développeurs prévoient déjà plusieurs années de mises à jour et de nouvelles opérations
, notamment avec l'arrivée prochaine d'un mode Horde totalement repensé par rapport au premier jeu.
Pour Saber Interactive, la stratégie est claire : renforcer le contenu PvE, véritable cœur de l'expérience multijoueur du jeu, plutôt que de disperser ses ressources dans un PvP cross-play jugé trop problématique.
Le cross-play PvP pourrait-il être envisagé plus tard ?
Même si aujourd'hui la porte semble fermée, Tim Willits n'a pas entièrement exclu la possibilité d'intégrer du cross-play PvP dans le futur, surtout si le nombre de joueurs venait à diminuer. En effet, l'ouverture à un public plus large pourrait alors constituer une solution efficace pour prolonger la durée de vie du jeu à plus long terme.
Cependant, pour l'heure, Saber Interactive préfère se concentrer sur un mode multijoueur coopératif solide, accessible et équilibré pour tous.
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