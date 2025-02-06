Warhammer 40,000: Space Marine 2 : MàJ 6.0 du 6 février 2025, patch notes et détails

Warhammer 40,000 : Mike Flanagan rejoint le projet d'adaptation d'Henry Cavill
Le projet d'adaptation de Warhammer 40,000, porté par l'acteur Henry Cavill, se dote de Mike Flanagan.
Patch notes de la mise à jour 6.0 du 6 février 2025 de Space Marine 2
Nouveautés
- Expansion pour la Barge de Bataille : Datavault :
- Datavault est une nouvelle zone de la Barge de Bataille. Les joueurs peuvent y accomplir des épreuves dans les modes Campagne, Opérations et Guerre Éternelle afin de mettre leurs compétences à l'épreuve et gagner de la monnaie. Celle-ci peut être utilisée, dans le centre de recherche, par les joueurs afin d'obtenir des informations sur les ennemis et les alliés.
- L'exploration du centre de recherche donne lieu à différentes récompenses : 4 nouvelles icônes, 2 nouveaux skins d'armes et 2 nouvelles pièces d'armures.
- Nouvelle carte PvP : Tomb :
- Cette carte pour le PvP/JcJ est basée sur une structure similaire à celle de nos autres cartes, mais utilise une approche différente pour la conception des zones de combat. Dans l'ensemble, Tomb est la plus petite de toutes les cartes PvP.
- Nouvel ennemi : Biovore :
- Nous avons ajouté un nouvel ennemi Extremis pour les Tyranides, le Biovore. Il s'agit d'une créature d'artillerie vivante, rapide et mobile, capable de tenir la distance, de se fortifier et de tirer des mines de spores sur ses ennemis. Mais il est loin d'être sans défense au corps à corps et peut attaquer avec ses jambes, en effectuant une série d'attaques de mêlée rapides.
- Système d'émotes :
- Nous avons ajouté un système d'émotes en jeu, qui comprend un coup de poing sur la poitrine, un cri de guerre et même une poignée de main stoïque. Vous pouvez utiliser n'importe laquelle des 6 émotes dans n'importe quel mode de jeu via la route des émotes.
- Améliorations pour les données de l'armurerie :
- Nous avons ajouté un nouvel atelier Tech-Priest dans l'armurerie de la Barge de Bataille. Il s'agit d'un point d'échange où le joueur peut :
- Échanger des données d'armurerie de bas niveau contre des variantes de niveau supérieur.
- Vendre des données d'armurerie en échange de points de réquisition.
- Nouvelle difficulté PvE : Absolute :
- Cette difficulté se concentre sur de nouveaux groupes d'ennemis plus diversifiés qui représentent un défi extrême. Les ressources et les munitions sont également plus limitées.
- Champ de vision sur PC :
- Les joueurs peuvent désormais modifier le champ de vision de la caméra pour une expérience plus personnalisée.
- Option de cross-play PvP pour les consoles :
- Nous avons levé la restriction sur le cross-play pour le PvP sur PC et consoles. Les joueurs peuvent à présent choisir s'ils souhaitent ou non jouer avec la communauté élargie. Vous devez être dans les paramètres de l'écran titre pour activer cette option.
- Nouvelles animations « finishers » :
- 1 pour les Zoanthropes.
- 2 pour les Rubric Marines.
- 1 pour Scarab Occult Terminator.
- Maîtrise supplémentaire :
- Lorsqu'une arme est entièrement améliorée, le joueur reçoit à présent un point de maîtrise supplémentaire (rétroactif).
- Bonus de match rapide :
- Les joueurs recevront désormais un bonus d'XP supplémentaire s'ils jouent en Match rapide, en récompense de l'impossibilité de sélectionner l'Opération qu'ils jouent.
Nouveaux contenus de Passe saisonnier
- Salamanders Champion Pack (classe sniper).
- Raven Guard Cosmetic Pack.
Personnalisation
- Emplacement partagé pour la recoloration des peaux :
- Ajout d'un nouvel onglet d'emplacements pour les préréglages de couleurs partagées.
- Décalcomanies de chapitre :
- Les décalcomanies de chapitre sont désormais disponibles pour les pauldrons/épaulettes droits/droites.
- Corrections de bugs de personnalisation :
- Correction d'un problème lié à un pauldron/une épaulette du DLC Dark Angels qui n'avait pas d'option de couleur.
- Correction d'un problème lié au fait que le chargement d'un match tout en prévisualisant une pièce d'armure verrouillée pouvait entraîner l'équipement de cette pièce après la fin du match ou après que le joueur l'ait quitté.
- Correction d'un problème lié à la coloration du Champion's backpack.
Gameplay et Équilibrages
Mise à jour des classes et leurs compétences
- Tactical :
- Correction des bonus de dégâts de plusieurs perks Auspex Scan qui ne s'empilaient pas correctement.
- Heightened Vigour :
- La durée de l'effet d'immunité aux chocs est passée de 5 à 10 secondes.
- Ajout d'un effet de dégâts bonus en mêlée et en tir.
- Communion of Fire :
- Le bonus de réduction du recul passe de 20 à 25 %.
- Ajout d'un effet de bonus de dégâts à distance contre les ennemis de niveau Extremis.
- Close Targeting :
- Désormais, quand Auspex Scan est en recharge, les dégâts de mêlée augmentent de 15 %.
- Signal Jammer :
- Ajout d'un effet permettant de tuer automatiquement un ennemi qui tente d'appeler des renforts.
- Plasma Boost :
- Le seuil d'activation est passé de 50 % de surchauffe à 30 % de surchauffe.
- Le bonus de dégâts est passé de 30 % à 40 %.
- Ajout d'un effet réduisant de 1 % le coût énergétique des tirs chargés.
- Steady Aim :
- Désormais, l'écartement et le recul de l'arme sont réduits de 20 % et les dégâts à distance contre les ennemis de niveau Terminus sont augmentés de 10 %.
- Aligned Aim :
- Correction d'une faute de frappe qui indiquait que la perk apportait un bonus de dégâts de 5 % au lieu de 15 %.
- Improved Efficiency :
- La condition d'activation de la perk est désormais : scruter 10 ennemis quelconques ou 3 ennemis de niveau Majoris ou supérieur avec un Auspex Scan restaure la charge d'équipement de 1.
- Expert Timing :
- Bonus de dégâts réduit de 100 % à 75 %.
- Correction d'un effet incorrect de la perk.
- Radiating Impact :
- Augmentation des dégâts de la perk de 75 à 100.
- Augmentation du rayon d'action de la perk de 5 à 10.
- Ajout du rayon d'effet dans la description.
- Ajout d'une échelle de dégâts en fonction de la difficulté.
- Versatility :
- Augmentation des dégâts bonus de 20 % à 25 %.
- Emperor's Vengeance :
- Correction de la restauration des grenades pour le lanceur de grenades.
- Target Lock :
- Les bonus de dégâts passe de 25 % à 75 %.
- Precise Calibration :
- Correction d'un problème qui faisait que cette perk affectait les dégâts de l'équipement.
- Concentrated Fire :
- Bonus de dégâts augmenté de 100 % à 120 %.
- La durée de la zone Auspex Scan est désormais prolongée de 40 %.
- Assaut :
- Winged Fury :
- Bonus de dégâts augmenté de 25 % à 40 %.
- Overcharge :
- Bonus de dégâts augmenté de 15 % à 25 %.
- Retribution :
- Bonus de dégâts augmenté de 15 % à 25 %.
- Durée de l'effet augmentée de 10 à 20 secondes.
- Ascension :
- Ajout d'une échelle de dégâts en fonction de la difficulté.
- Armour Reinforcement :
- Correction d'une restauration d'armure incorrecte et mise à jour de la localisation pour mieux refléter l'effet prévu de la perk.
- Consecutive Execution :
- Temps de recharge réduit de 180 à 90 secondes.
- La compétence n'est plus en attente lorsqu'un joueur a un pack d'équipement complet.
- Proven Efficiency :
- Bonus de dégâts réduit de 50 % à 30 %.
- Aerial Grace :
- Bonus de dégâts augmenté de 25 % à 30 %.
- Durée de l'effet augmenté de 5 à 10 secondes.
- Vanguard :
- Moving Target :
- Bonus de réduction des dégâts est passé de 1 % à 2 % par attaque.
- Bonus maximum est passé de 15 % à 20 %.
- Le délai pour la prochaine attaque a été augmenté de 3 à 5 secondes.
- Ce temps n'est plus pris en compte lors des animations « finishers ».
- Retribution :
- Bonus de dégâts augmenté de 20 % à 25 %.
- Durée de l'effet augmentée de 10 à 15 secondes.
- Restless Fortitude :
- Bonus de réduction des dégâts passe de 10 % à 20 %.
- Zone of Impact :
- Augmentation des dégâts de la compétence passe de 20 à 50.
- Augmentation du rayon de la compétence de 5 à 10.
- Ajout d'une échelle de dégâts en fonction de la difficulté.
- Thrill of the Fight :
- Bonus de réduction des dégâts passe de 15 % à 20 %.
- Durée de l'effet augmentée de 3 à 5 secondes.
- Tactical Prowess :
- Désormais, il est possible d'activer le « Finisher » sur des ennemis, qui ont moins de 25 % de leur santé.
- Close-Combat Focus :
- Désormais, vous subissez 20 % de dégâts à distance en moins.
- Consecutive Execution :
- Temps de recharge réduit de 180 à 90 secondes.
- Le temps de recharge n'est plus interrompu lorsque le joueur a un pack d'équipement complet.
- Unmatched Zeal :
- Le bonus de régénération des points de vie passe de 5 à 20 %.
- La compétence fonctionne désormais également contre les ennemis de niveau Terminus.
- Shock Wave :
- Ajout d'une échelle de dégâts en fonction de la difficulté.
- Grim Determination :
- Augmentation des dégâts bonus de 10 % à 15 %.
- Emperor's Blessing :
- Le temps de recharge est réduit de 180 à 120 secondes.
- Upper Hand :
- La durée de l'effet passe de 5 à 10 secondes.
- Conviction :
- Le bonus de réduction des dégâts passe de 15 % à 25 %.
- Inner Fire :
- Ajout d'une condition d'achèvement d'un ennemi de niveau Majoris ou supérieur pour activer la compétence.
- Collateral Damage :
- Augmentation des dégâts de la compétence de 5 à 10.
- Ajout d'une valeur de dégâts à la description de la compétence.
- Ajout d'une échelle de dégâts en fonction de la difficulté.
- Adrenaline Rush :
- La restauration des points de vie est réduite de 10 % à 5 %.
- Sniper :
- Camo Cloak :
- Ajout d'une valeur de dégâts bonus à la description de la compétence.
- Iron Grip :
- Désormais, l'écartement et le recul de l'arme sont réduits de 20 % et les dégâts à distance contre les ennemis de niveau Terminus sont augmentés de 15 % pour les Bolt Sniper et Stalker Bolt Rifles.
- Purification :
- Restaure désormais tous les points de vie contestés lors de l'activation manuelle de Camo Cloack.
- Persistence :
- Ajout d'une protection contre les coups violets et d'un effet de réduction des coups.
- La durée de l'effet passe de 5 à 10 secondes.
- Melee Mastery :
- Le bonus de dégâts passe de 10 % à 20 %.
- Vantage Point :
- Fonctionne désormais aussi avec les armes secondaires.
- Dexterous Hands :
- Vitesse de rechargement augmentée de 15 à 20.
- Ajout de l'effet de réduction de la distance et du recul de la Bolt Carabine.
- Precision Targeting :
- Le bonus de la réduction de la portée passe de 20 à 25.
- Ajout d'un effet de bonus de dégâts à distance contre les ennemis de niveau Extremis.
- Efficient Readiness :
- Fournit à présent, en plus, un effet d'augmentation de la vitesse de déplacement de 10 % lors que Camo Cloak est activé.
- Adaptability :
- Bonus de dégâts augmenté de 15 % à 25 %.
- Durée de l'effet augmentée de 5 à 10 secondes.
- Tactical Ambush :
- Le bonus de dégâts passe de 100 % à 150 %.
- Ambush :
- Le temps de recharge est réduit de 30 à 25 secondes.
- Pattern of Excellence :
- Réduction de 4 à 3 du nombre de coups de tête consécutifs requis pour activer la perk.
- Heavy :
- Enhanced Force :
- Désormais, les dégâts de mêlée augmentent de 30 %.
- Encompassing Aegis :
- Le bonus de réduction des dégâts est passé de 20 % à 25 %.
- Adamant Will :
- Durée de l'effet augmentée de 5 à 10 secondes.
- Saving Grace :
- Ajout d'un effet de restauration de l'armure complète.
- Offensive Capability :
- Augmentation de la fréquence des dégâts de la perk.
- Ajout d'une échelle de dégâts en fonction de la difficulté.
- Consecutive Execution :
- Temps de recharge réduit de 180 à 90 secondes.
- La compétence n'est plus en attente lorsqu'un joueur a un pack d'équipement complet.
- Field Adjustment :
- La réduction de la durabilité d'Iron Halo passe de 30 % à 25 %.
- Coolant Reserve :
- Ajout d'un effet de dégâts bonus de 15 %.
- Auxiliary Ammunitions :
- Correction d'un temps de recharge incorrect.
- Strategic Stand :
- Ajout d'une protection contre les coups violents et d'un effet de réduction des coups.
- Power Regulator :
- La réduction de la consommation de charge d'Iron Halo passe de 15 % à 20 %.
- Wrath of the Imperium :
- Augmentation des dégâts de la perk de 50 à 100.
- Rayon d'action augmenté de 5 à 10.
- Ajout d'une échelle de dégâts en fonction de la difficulté.
- Conversion Field :
- Correction d'une faute qui indiquait que la compétence fonctionnait à 100 mètres au lieu des 10 mètres réels.
- Bulwark :
- Conviction :
- Durée de l'effet augmentée de 5 à 10 secondes.
- Armour of Contempt :
- Ajout d'une échelle de dégâts en fonction de la difficulté.
- Focused Restoration (précédemment « Reinforced Ceramite ») :
- Désormais, toutes les 40 secondes, tous les membres de l'escouade restaurent automatiquement 1 segment d'armure.
- Concussive Force :
- Augmentation des dégâts de la perk à 200 %.
- Purity of Purpose :
- Augmentation de la fréquence des dégâts de la perk.
- Ajout d'une échelle de dégâts en fonction de la difficulté.
- Intimidating Aura :
- Ajout d'un temps de recharge de 5 secondes.
- Ajout d'une échelle de dégâts en fonction de la difficulté.
- Steel Within :
- Le bonus de réduction des dégâts passe de 25 % à 30 %.
- Rapid Regenration :
- La réduction de la durée de Chapter Banner passe de 5 à 10 secondes.
- Merciless Resolve :
- Ajout d'un bonus de 15 % aux dégâts de mêlée.
- Glory's Shield :
- Correction d'une faute dans la description, qui ne précisait pas le type de dégâts.
- Le bonus de réduction des dégâts passe de 10 % à 20 %.
- Ajout d'un bonus de 10 % à la durée de la bannière.
- Forward Momentum :
- Bonus de dégâts augmentés de 25 % à 30 %.
- Durée de l'effet augmentée de 5 à 10 secondes.
- Scrambled Targeting :
- Le bonus de réduction des dégâts passe de 20 % à 25 %.
- Armour Reinforcement :
- Correction de la restauration incorrecte de l'armure.
- Mise à jour de la localisation.
- Effective Formation :
- Fonctionne désormais contre les ennemis de niveau Extremis.
- Invigorating Icon :
- Ajout d'un effet ralentissement de 100 % le temps de recharge de la bannière.
- Inspiration :
- Augmentation du bonus de dégâts de 10 % à 20 %.
Mise à jour des armes et de leurs perks
- Contigency Plan Perk (Multi-Melta, Heavy Bolter, Heavy Plasma Incinerator) :
- Correction des nombre incorrects dans le description de la perk.
- Elite Restoration Perk (Multi-Melta) :
- Correction de l'affichage incorrect de la classe de l'ennemi dans la description de la perk.
- Perfect Block (toutes les armes de mêlée) :
- Les piles de poussée d'adrénaline nécessaires pour obtenir l'effet maximum sont ramenées de 3 à 2.
- La récupération de l'armure après l'effet maximum est réduire de 2 à 1.
- Power Fist :
- Temps de recharge maximum réduit de 3,9 secondes à 2,5 secondes.
- Les « Hold attacks » peuvent désormais être partiellement chargées.
- La distance de dégâts du cône avant est augmenté jusqu'à 10 mètres.
- Bolters :
- Bolt Rifle : Les dégâts de base sont augmentés de 8 %.
- Auto Bolt Rifle : Les dégâts de base sont augmentés de 6 %.
- Heavy Bolt Rifle : Les dégâts de base sont augmentés de 5 %.
- Bolt Carbine (versions SMG) : Les dégâts de base sont augmentés de 7 %.
- Bolt Carbine (versions marksman) : Les dégâts de base sont augmentés de 5 %.
- Occulus Bolt Carbine : Les dégâts de base sont augmentés de 10 %.
- Instigator Bolt Carbine : Les dégâts de base sont augmentés de 5 %.
- Stalker Bolt Rifle : Les dégâts de base sont augmentés de 7 %.
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