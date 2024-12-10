Warhammer 40,000: Space Marine 2 : MàJ 5.0 du 10 décembre 2024, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 décembre 2024 à 15h07
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 5.0, déployée le 10 décembre 2024, sur Warhammer 40,000: Space Marine 2.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 : MàJ 5.0 du 10 décembre 2024, patch notes et détails
En ce mardi 10 décembre 2024, Warhammer 40,000: Space Marine 2 se dote d'une toute nouvelle mise à jour. Pour être plus précis, il s'agit du patch 5.0, qui apporte quelques nouveautés sur le shooter de Saber Interactive et corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 5.0, déployée le 10 décembre 2024, sur Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Patch notes de la mise à jour 5.0 du 10 décembre 2024 de Space Marine 2 

Nouveautés

  • Nouvelle Opération : « Obelisk »
    • Sur la planète Demerium.
  • Nouvel ennemi : « Tzaangor Enlightened »
    • Dans toutes les Opérations qui mettent en scène les Thousand Sons.
  • Nouveau contenu du Passe saisonnier : « Dark Angels Chapter Pack ».

Équilibrages

Mêlée

  • Les dégâts normaux de mêlée ont été augmentés.
  • Modification quant au fonctionnement des armes de blocage :
    • En bloquant les attaques ennemies, le joueur accumulera jusqu'à 3 charges d'améliorations de dégâts de mêlée. En attaquant, alors que le joueur possède ces charges, cela les dépensera et se traduira par une décharge massive de dégâts AoE.

Blocage parfait

  • Toutes les armes de blocage ont été retravaillées et possèdent désormais une nouvelle mécanique : blocage parfait et poussée d'adrénaline.
    • Les blocages parfaitement synchronisés confèrent jusqu'à 3 charges de surcharge d'adrénaline. Ceux-ci augmentent considérablement les dégâts de mêlée et sont consommés après la prochaine attaque de mêlée.
    • En attaquant, alors que le joueur possède 3 de ces charges, cela inflige d'énormes dégâts AoE, étourdit les ennemis et restaure 1 segment d'armure.
  • « Fencing Weapons » :
    • Parade parfaite : Réduction du rayon d'étourdissement AoE.
  • « Balanced Weapons » : 
    • Parade parfaite : Augmentation du rayon d'étourdissement AoE.
    • Versions « Master-crafted » : Les dégâts sont augmentés de 10 %.
    • Versions « Artificer » : Les dégâts sont augmentés de 10 %.
    • Versions « Relic » : Les dégâts sont augmentés de 10 %.
  • « Blocking Weapons » : 
    • Versions « Master-crafted » : Les dégâts sont augmentés de 20 %.
    • Versions « Artificer » : Les dégâts sont augmentés de 20 %.
    • Versions « Relic » : Les dégâts sont augmentés de 20 %.
  • Mêlée à mains nues/Armes à feu : 
    • Les estocs peuvent désormais être enchaînés indéfiniment.

Armes à feu 

  • Neo-Volkite Pistol :
    • La sensibilité aux dégâts de cette arme a été augmentée de 1 à 1,5 pour ces ennemis : 
      • Devourer Tyranid Warrior.
      • Barbed Strangler Tyranid Warrior.
      • Venom Cannon Tyranid Warrior.
      • Rubric Marine.
      • Flamer Rubric Marine.
      • Zoanthrope.
  • Bolt Carabine : 
    • Les munitions maximales de tous les carabines Bolt de type SMG sont augmentées d'un chargeur.

Bonus d'extermination

  • Ajout d'une nouvelle fonctionnalité qui augmente la quantité d'XP gagnée par les joueurs en fonction du pourcentage d'ennemis tués lors d'une Opération : 
    • Rang A : Tuer plus de 85 % des ennemis octroie +120 % d'XP (valeur du pré-patch).
    • Rang B : Tuer plus de 60 % d'ennemis octroie +110 % d'XP (valeur du pré-patch).
    • Rang C : Tuer moins de 60 % d'ennemis octroie +100 % d'XP (valeur pré-patch).

Gameplay

  • La logique d'invulnérabilité des esquives est désormais orientée vers le client, ce qui signifie que les esquives seront plus réactives et plus précises avec un ping élevé.
  • Les joueurs sont à présent invulnérables aux nouvelles instances de dégâts lorsqu'ils sont dans l'animation de choc (« Knockback animation »).
  • Ajout de 10 images/frames d'invulnérabilité au début de l'animation de lancement du Jump Pack (campagne et opérations uniquement).
  • La clarté des notifications sonores d'esquives et de parade a été grandement améliorée.
  • Les commandes des joueurs sont légèrement plus réactives après l'utilisation du « Vanguard's Grapnel Launcher ».
  • Ajout de la protection de spawn en PvP/JcJ.
  • Ajout du Neo-Volkite Pistol en PvP/JcJ.

AI

  • Zoanthrope : 
    • Le « Shielded Zoanthrope » attaque désormais beaucoup moins souvent.
  • Apparition des ennemis : 
    • Vous ne rencontrerez plus d'ennemis de niveau Extremis lors de votre première rencontre, juste après le début d'une mission.
    • Nombreuses corrections d'animations mineures pour divers ennemis.

Personnalisation

  • Ajout de la personnalisation de la couleur des lentilles.
  • Correction de l'ombrage des couleurs Balthasar Gold et Ushabti Bone.
  • Correction d'un certain nombre de petits problèmes dus au fait que des pièces d'armure n'appliquaient pas les couleurs correctement.

Opérations

  • Fall of Atreus : 
    • Ajustement des scripts pour rendre ce niveau plus court et plus conforme à la durée des autres niveaux : 
      • La deuxième séquence avec le Dreadnought (Repousser l'Assaut) est désormais aléatoire et peut ne pas se produire.
      • La batterie à fusion ne doit être chargée qu'une seule fois dans la séquence finale.
    • Nombreuses petites corrections quant aux collisions et aux ennemis « Terminus » qui restaient coincés dans certaines zones.

Tech

  • Prise en charge PS5 Pro : 
    • Mode Qualité : 1080p - 2160p (avec PSSR) et 30 FPS.
    • Mode Performance : 1080p - 1440p avec upscale PSSR en 4K et 60 FPS.
  • FSR 3 et DLSS 3 : Prise en charge du composant « Frame Generation » pour le DLSS et FSR.
  • Corrections de crashs et améliorations générales de la stabilité.
  • Améliorations générales de la connectivité.
  • Légère amélioration des performances.
  • Légère amélioration de la vitesse de diffusion des textures.
  • Améliorations de l'Anti-Cheat.
  • Mods : 
    • Veuillez noter qu'à partir de la mise à jour 5.0, les mods ne sont plus supportés dans les lobbies publics.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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