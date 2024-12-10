Warhammer 40,000: Space Marine 2 : MàJ 5.0 du 10 décembre 2024, patch notes et détails

Les 5 meilleurs jeux Warhammer 40,000 à faire en 2026
Vous voulez vous plonger dans des jeux Warhammer 40,000 ou en découvrir de nouveaux ? Voici une liste des meilleurs titres dans l'univers de Games Workshop actuellement disponibles.
Patch notes de la mise à jour 5.0 du 10 décembre 2024 de Space Marine 2
Nouveautés
- Nouvelle Opération : « Obelisk »
- Sur la planète Demerium.
- Nouvel ennemi : « Tzaangor Enlightened »
- Dans toutes les Opérations qui mettent en scène les Thousand Sons.
- Nouveau contenu du Passe saisonnier : « Dark Angels Chapter Pack ».
Équilibrages
Mêlée
- Les dégâts normaux de mêlée ont été augmentés.
- Modification quant au fonctionnement des armes de blocage :
- En bloquant les attaques ennemies, le joueur accumulera jusqu'à 3 charges d'améliorations de dégâts de mêlée. En attaquant, alors que le joueur possède ces charges, cela les dépensera et se traduira par une décharge massive de dégâts AoE.
Blocage parfait
- Toutes les armes de blocage ont été retravaillées et possèdent désormais une nouvelle mécanique : blocage parfait et poussée d'adrénaline.
- Les blocages parfaitement synchronisés confèrent jusqu'à 3 charges de surcharge d'adrénaline. Ceux-ci augmentent considérablement les dégâts de mêlée et sont consommés après la prochaine attaque de mêlée.
- En attaquant, alors que le joueur possède 3 de ces charges, cela inflige d'énormes dégâts AoE, étourdit les ennemis et restaure 1 segment d'armure.
- « Fencing Weapons » :
- Parade parfaite : Réduction du rayon d'étourdissement AoE.
- « Balanced Weapons » :
- Parade parfaite : Augmentation du rayon d'étourdissement AoE.
- Versions « Master-crafted » : Les dégâts sont augmentés de 10 %.
- Versions « Artificer » : Les dégâts sont augmentés de 10 %.
- Versions « Relic » : Les dégâts sont augmentés de 10 %.
- « Blocking Weapons » :
- Versions « Master-crafted » : Les dégâts sont augmentés de 20 %.
- Versions « Artificer » : Les dégâts sont augmentés de 20 %.
- Versions « Relic » : Les dégâts sont augmentés de 20 %.
- Mêlée à mains nues/Armes à feu :
- Les estocs peuvent désormais être enchaînés indéfiniment.
Armes à feu
- Neo-Volkite Pistol :
- La sensibilité aux dégâts de cette arme a été augmentée de 1 à 1,5 pour ces ennemis :
- Devourer Tyranid Warrior.
- Barbed Strangler Tyranid Warrior.
- Venom Cannon Tyranid Warrior.
- Rubric Marine.
- Flamer Rubric Marine.
- Zoanthrope.
- Bolt Carabine :
- Les munitions maximales de tous les carabines Bolt de type SMG sont augmentées d'un chargeur.
Bonus d'extermination
- Ajout d'une nouvelle fonctionnalité qui augmente la quantité d'XP gagnée par les joueurs en fonction du pourcentage d'ennemis tués lors d'une Opération :
- Rang A : Tuer plus de 85 % des ennemis octroie +120 % d'XP (valeur du pré-patch).
- Rang B : Tuer plus de 60 % d'ennemis octroie +110 % d'XP (valeur du pré-patch).
- Rang C : Tuer moins de 60 % d'ennemis octroie +100 % d'XP (valeur pré-patch).
Gameplay
- La logique d'invulnérabilité des esquives est désormais orientée vers le client, ce qui signifie que les esquives seront plus réactives et plus précises avec un ping élevé.
- Les joueurs sont à présent invulnérables aux nouvelles instances de dégâts lorsqu'ils sont dans l'animation de choc (« Knockback animation »).
- Ajout de 10 images/frames d'invulnérabilité au début de l'animation de lancement du Jump Pack (campagne et opérations uniquement).
- La clarté des notifications sonores d'esquives et de parade a été grandement améliorée.
- Les commandes des joueurs sont légèrement plus réactives après l'utilisation du « Vanguard's Grapnel Launcher ».
- Ajout de la protection de spawn en PvP/JcJ.
- Ajout du Neo-Volkite Pistol en PvP/JcJ.
AI
- Zoanthrope :
- Le « Shielded Zoanthrope » attaque désormais beaucoup moins souvent.
- Apparition des ennemis :
- Vous ne rencontrerez plus d'ennemis de niveau Extremis lors de votre première rencontre, juste après le début d'une mission.
- Nombreuses corrections d'animations mineures pour divers ennemis.
Personnalisation
- Ajout de la personnalisation de la couleur des lentilles.
- Correction de l'ombrage des couleurs Balthasar Gold et Ushabti Bone.
- Correction d'un certain nombre de petits problèmes dus au fait que des pièces d'armure n'appliquaient pas les couleurs correctement.
Opérations
- Fall of Atreus :
- Ajustement des scripts pour rendre ce niveau plus court et plus conforme à la durée des autres niveaux :
- La deuxième séquence avec le Dreadnought (Repousser l'Assaut) est désormais aléatoire et peut ne pas se produire.
- La batterie à fusion ne doit être chargée qu'une seule fois dans la séquence finale.
- Nombreuses petites corrections quant aux collisions et aux ennemis « Terminus » qui restaient coincés dans certaines zones.
Tech
- Prise en charge PS5 Pro :
- Mode Qualité : 1080p - 2160p (avec PSSR) et 30 FPS.
- Mode Performance : 1080p - 1440p avec upscale PSSR en 4K et 60 FPS.
- FSR 3 et DLSS 3 : Prise en charge du composant « Frame Generation » pour le DLSS et FSR.
- Corrections de crashs et améliorations générales de la stabilité.
- Améliorations générales de la connectivité.
- Légère amélioration des performances.
- Légère amélioration de la vitesse de diffusion des textures.
- Améliorations de l'Anti-Cheat.
- Mods :
- Veuillez noter qu'à partir de la mise à jour 5.0, les mods ne sont plus supportés dans les lobbies publics.
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