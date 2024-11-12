Warhammer 40,000: Space Marine 2 : MàJ 4.5 du 12 novembre 2024, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 novembre 2024 à 14h52
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 4.5, déployée le 12 novembre 2024, sur Warhammer 40,000: Space Marine 2.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 : MàJ 4.5 du 12 novembre 2024, patch notes et détails
En ce mardi 12 novembre 2024, Warhammer 40,000: Space Marine 2 accueille une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, plus précisément, du patch 4.5, qui apporte des équilibrages pour l'arsenal (en mode Opérations), corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté et introduit une nouveauté, soit une toute nouvelle arme.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 4.5, déployée le 12 novembre 2024, sur Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Patch notes de la mise à jour 4.5 du 12 novembre 2024 de Space Marine 2

Nouveauté 

  • Arme : « The Neo-Volkite Pistol »
    • Disponible pour les classes : « Assault », « Vanguard » et « Bulwark ».
    • Seulement dans le mode Opérations, pour le moment. L'arme sera ajoutée dans le mode Guerre Éternelle via la prochaine mise à jour majeure.

Équilibrages

Armes (Mode Opérations seulement)

  • « Plasma Incinerator » : 
    • Quantité de chaleur générée par les tirs normaux et chargés légèrement réduite pour les versions : 
      • Master-Crafter - Alpha.
      • Salvation of Bakka - Alpha.
      • Gathalamor Crusade - Alpha.
    • Correction d'un problème qui faisait que plusieurs versions ne produisaient pas de chaleur du tout.
  • « Bolt Sniper Rifle » :
    • Cadence de tir augmentée de 50 à 60 coups par minute.
    • Augmentation du bonus de tir à la tête : passe de x2 à x2,5.
  • « Occulus Bolt Carabine » :
    • Ajout d'une lunette de visée.
    • Augmentation du bonus de tir à la tête : passe de x1 à x1,33.
  • « Bolt Carabine » : 
    • Ajustement quant à la courbe de chute des dégâts : Dégâts de base augmentés de 50 % sur les 10 premiers mètres. Après cela, les dégâts retombent à la valeur originale d'avant le patch.
  • « Auto Bolt Rifle » : 
    • Augmentation des munitions maximales d'un chargeur pour chaque version.

Corrections générales

  • Correction d'un problème qui faisait que les objets cosmétiques DLC déverrouillés se verrouillaient à nouveau après un redémarrage.
  • Correction d'un problème lié au non-fonctionnement de la compétence du « Sniper » nommée « Targeted Shot » après avoir changé d'arme.
  • Correction d'un problème lié à l'invisibilité du « Sniper » qui ne disparaissait pas après un tir dans de rares cas.
  • Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de mettre les autres en sourdine en JcJ.
  • Correction de problèmes liés aux compétences/perks qui ne se déclenchaient pas correctement après avoir tué un ennemi.
  • Correction d'un problème qui empêchait certaines perks d'armes de se déclencher correctement lorsqu'elles atteignaient un seuil de HP spécifique.

Améliorations techniques

  • Corrections de crashs et améliorations de la stabilité générale.
  • Correction des déconnexions du serveur en cas de connexion instable de l'utilisateur.
  • Améliorations générales de la connectivité.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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