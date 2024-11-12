Warhammer 40,000: Space Marine 2 : MàJ 4.5 du 12 novembre 2024, patch notes et détails

Warhammer 40,000: Space Marine 3 profitera des avancées technologiques de Toxic Commando
Saber Interactive compte bien tirer parti des avancées technologiques de John Carpenter's Toxic Commando pour Warhammer 40,000: Space Marine 3.
Patch notes de la mise à jour 4.5 du 12 novembre 2024 de Space Marine 2
Nouveauté
- Arme : « The Neo-Volkite Pistol »
- Disponible pour les classes : « Assault », « Vanguard » et « Bulwark ».
- Seulement dans le mode Opérations, pour le moment. L'arme sera ajoutée dans le mode Guerre Éternelle via la prochaine mise à jour majeure.
Équilibrages
Armes (Mode Opérations seulement)
- « Plasma Incinerator » :
- Quantité de chaleur générée par les tirs normaux et chargés légèrement réduite pour les versions :
- Master-Crafter - Alpha.
- Salvation of Bakka - Alpha.
- Gathalamor Crusade - Alpha.
- Correction d'un problème qui faisait que plusieurs versions ne produisaient pas de chaleur du tout.
- « Bolt Sniper Rifle » :
- Cadence de tir augmentée de 50 à 60 coups par minute.
- Augmentation du bonus de tir à la tête : passe de x2 à x2,5.
- « Occulus Bolt Carabine » :
- Ajout d'une lunette de visée.
- Augmentation du bonus de tir à la tête : passe de x1 à x1,33.
- « Bolt Carabine » :
- Ajustement quant à la courbe de chute des dégâts : Dégâts de base augmentés de 50 % sur les 10 premiers mètres. Après cela, les dégâts retombent à la valeur originale d'avant le patch.
- « Auto Bolt Rifle » :
- Augmentation des munitions maximales d'un chargeur pour chaque version.
Corrections générales
- Correction d'un problème qui faisait que les objets cosmétiques DLC déverrouillés se verrouillaient à nouveau après un redémarrage.
- Correction d'un problème lié au non-fonctionnement de la compétence du « Sniper » nommée « Targeted Shot » après avoir changé d'arme.
- Correction d'un problème lié à l'invisibilité du « Sniper » qui ne disparaissait pas après un tir dans de rares cas.
- Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de mettre les autres en sourdine en JcJ.
- Correction de problèmes liés aux compétences/perks qui ne se déclenchaient pas correctement après avoir tué un ennemi.
- Correction d'un problème qui empêchait certaines perks d'armes de se déclencher correctement lorsqu'elles atteignaient un seuil de HP spécifique.
Améliorations techniques
- Corrections de crashs et améliorations de la stabilité générale.
- Correction des déconnexions du serveur en cas de connexion instable de l'utilisateur.
- Améliorations générales de la connectivité.
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