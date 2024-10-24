Warhammer 40,000: Space Marine 2 : MàJ 4.1 du 24 octobre 2024, patch notes et détails

Warhammer 40,000 : Mike Flanagan rejoint le projet d'adaptation d'Henry Cavill
Le projet d'adaptation de Warhammer 40,000, porté par l'acteur Henry Cavill, se dote de Mike Flanagan.
Patch notes de la mise à jour 4.1 du 24 octobre 2024 de Space Marine 2
Gameplay et équilibrages - Mode Opérations
IA et ennemis
- « Minimal, Average and Substantial Difficulties » :
- Réduction du taux d'apparition des ennemis « Extremis » afin de retrouver les niveaux d'avant le patch 4.0.
- « Ruthless Difficulty » :
- Réduction significative du taux d'apparition des ennemis « Extremis ».
Armes (seulement pour le mode Opérations)
- « Auto Bolt Riffle » : Dégâts augmentés de 20 %.
- « Bolt Riffle » : Dégâts augmentés de 10 %.
- « Heavy Bolt Rifle » : Dégâts augmentés de 15 %.
- « Stalker Bolt Rifle » : Dégâts augmentés de 10 %.
- « Marksman Bolt Carbine » : Dégâts augmentés de 10 %.
- « Instigator Bolt Carbine » : Dégâts augmentés de 10 %.
- « Bolt Sniper Rifle » : Dégâts augmentés de 12,5 %.
- « Bolt Carbine » : Dégâts augmentés de 15 %.
- « Occulus Bolt Carbine » : Dégâts augmentés de 15 %.
- « Heavy Bolter » : Dégâts augmentés de 5 %.
Difficulté
- « Ruthless » : L'armure du joueur a été augmentée de 10 %.
- « Lethal » : Le système « Tight Formation » a été retiré.
- IA :
- Les bots infligent 20 % de dégâts supplémentaires aux boss.
- « Zoanthrope » : Le temps de recharge de l'échange de bouclier avec un autre « Zoanthrope » est augmenté de 10 %.
Corrections générales et Technique
- Correction d'un problème qui faisait que la distance de roulage était plus courte qu'auparavant.
- Correction d'un problème lié au déblocage des décalcomanies de récompense de la difficulté « Lethal ».
- Corrections des crashs et amélioration de la stabilité générale.
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