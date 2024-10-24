Warhammer 40,000: Space Marine 2 : MàJ 4.1 du 24 octobre 2024, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 octobre 2024 à 12h00
Saber Interactive et Focus Entertainment ont déployé la mise à jour 4.1, corrigeant différents éléments, sur Warhammer 40,000: Space Marine 2.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 : MàJ 4.1 du 24 octobre 2024, patch notes et détails
En ce jeudi 24 octobre 2024, Warhammer 40,000: Space Marine 2 a accueilli une toute nouvelle mise à jour. Pour être plus précis, il s'agit du patch 4.1, qui apporte des équilibrages et corrige certains changements implantés avec la mise à jour du 17 octobre dernier. En effet, comme vous le savez probablement déjà, les modifications apportées avec le patch 4.0 ont mécontenté la communauté, notamment en raison de nerfs significatifs.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 4.1, déployée le 24 octobre 2024, sur Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Patch notes de la mise à jour 4.1 du 24 octobre 2024 de Space Marine 2

Gameplay et équilibrages - Mode Opérations

IA et ennemis

  • « Minimal, Average and Substantial Difficulties » :
    • Réduction du taux d'apparition des ennemis « Extremis » afin de retrouver les niveaux d'avant le patch 4.0.
  • « Ruthless Difficulty » :
    • Réduction significative du taux d'apparition des ennemis « Extremis ».

Armes (seulement pour le mode Opérations)

  • « Auto Bolt Riffle » : Dégâts augmentés de 20 %.
  • « Bolt Riffle » : Dégâts augmentés de 10 %.
  • « Heavy Bolt Rifle » : Dégâts augmentés de 15 %.
  • « Stalker Bolt Rifle » : Dégâts augmentés de 10 %.
  • « Marksman Bolt Carbine » : Dégâts augmentés de 10 %.
  • « Instigator Bolt Carbine » : Dégâts augmentés de 10 %.
  • « Bolt Sniper Rifle » : Dégâts augmentés de 12,5 %.
  • « Bolt Carbine » : Dégâts augmentés de 15 %.
  • « Occulus Bolt Carbine » : Dégâts augmentés de 15 %.
  • « Heavy Bolter » : Dégâts augmentés de 5 %.

Difficulté

  • « Ruthless » : L'armure du joueur a été augmentée de 10 %.
  • « Lethal » : Le système « Tight Formation » a été retiré.
  • IA : 
    • Les bots infligent 20 % de dégâts supplémentaires aux boss.
    • « Zoanthrope » : Le temps de recharge de l'échange de bouclier avec un autre « Zoanthrope » est augmenté de 10 %.

Corrections générales et Technique

  • Correction d'un problème qui faisait que la distance de roulage était plus courte qu'auparavant.
  • Correction d'un problème lié au déblocage des décalcomanies de récompense de la difficulté « Lethal ».
  • Corrections des crashs et amélioration de la stabilité générale.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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