Warhammer 40,000: Space Marine 2 : Les nouveautés à venir en 2025 dévoilées

Focus Entertainment et Saber Interactive ont révélé, il y a très peu de temps, les nouveaux contenus qui débarqueront en 2025 sur Warhammer 40,000: Space Marine 2.
Au cours du mois de décembre 2024, les joueurs et les joueuses de Warhammer 40,000: Space Marine 2
ont pu se délecter de plusieurs nouveautés, introduites via le patch 5.0. Or, Focus Entertainment et Saber Interactive ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et ont, ainsi, dévoilé les contenus à venir en 2025 sur Space Marine 2
.
De premiers détails sur les contenus débarquant en 2025 sur Space Marine 2
Par le biais d'un article sur le site Focus Together, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de Focus Entertainment, les équipes de Warhammer 40,000: Space Marine 2 ont révélé des détails concernant les nouveaux contenus prévus pour 2025
.
De ce fait, nous apprenons que Saber Interactive va ajouter une nouvelle carte PvP/JcJ cette année sur Space Marine 2
. Selon les informations partagées, cette map proposera un « environnement fermé avec de nombreux passages étroits
», favorisant ainsi les combats rapprochés. Le patch 7.0, qui ne dispose pas encore de date de sortie, introduira les lobbies JcJ personnalisés sur Warhammer 40,000: Space Marine 2
.
En ce qui concerne le PvE/JcE, les développeurs ont indiqué que le mode Horde arrivera « plus tard » en 2025 tandis que les rangs de prestige feront leur apparition sur Space Marine 2 avec la saison 3
. Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à voir débarquer de nouveaux ennemis et de nouvelles opérations dans les prochains mois
.
En outre, cette nouvelle année marquera l'arrivée du « Salamander Champion » sur Space Marine 2
, un sniper qui sera jouable aussi bien en PvE qu'en PvP. Pour finir, remarquons que les équipes ont prévu d'implanter de nouveaux éléments de personnalisation mais aussi « The Datavault »
, soit une nouvelle zone de la Barge de bataille qui contiendra « des informations à débloquer sur la plupart des éléments du jeu
».
Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Space Marine 2
est à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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