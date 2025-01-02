Warhammer 40,000: Space Marine 2 : Les nouveautés à venir en 2025 dévoilées

Focus Entertainment et Saber Interactive ont révélé, il y a très peu de temps, les nouveaux contenus qui débarqueront en 2025 sur Warhammer 40,000: Space Marine 2.

De premiers détails sur les contenus débarquant en 2025 sur Space Marine 2







The #SpaceMarine2 December Community Update is out! ❄️



What to expect:

👀 A sneak peek at future content

⚔️ The next Champion revealed

⏪ A rewind of 2024's highlights



Stay tuned, warriors, exciting battles await in 2025: https://t.co/EtDEMOQpFe pic.twitter.com/qzGmEMW7ML — Focus Entertainment (@Focus_entmt) December 30, 2024

PC Édition Standard → 17,99 € au lieu de 60 €, soit 70 % de réduction. Édition Gold → 27,29 € au lieu de 90 €, soit 70 % de réduction. Ultra Édition → 45,43 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Au cours du mois de décembre 2024, les joueurs et les joueuses deont pu se délecter de plusieurs nouveautés, introduites via le patch 5.0. Or, Focus Entertainment et Saber Interactive ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et ont, ainsi, dévoiléPar le biais d'un article sur le site Focus Together, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de Focus Entertainment,De ce fait, nous apprenons que. Selon les informations partagées, cette map proposera un « environnement fermé avec de nombreux passages étroits », favorisant ainsi les combats rapprochés.En ce qui concerne le PvE/JcE, les développeurs ont indiqué que. Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à voir débarquerEn outre,, un sniper qui sera jouable aussi bien en PvE qu'en PvP. Pour finir, remarquons que les équipes ont prévu d'implanter, soit une nouvelle zone de la Barge de bataille qui contiendra « des informations à débloquer sur la plupart des éléments du jeu ».Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :