Warhammer 40,000: Space Marine 2 : Les développeurs s'expriment au sujet des mods

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 novembre 2024 à 17h40
Saber Interactive et Focus Entertainment ont, récemment, pris la parole concernant les mods sur Warhammer 40,000: Space Marine 2.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 : Les développeurs s'expriment au sujet des mods
Depuis la sortie de Warhammer 40,000: Space Marine 2, qui remonte au 9 septembre 2024, de nombreuses personnes ont créé des mods afin de diversifier et améliorer l'expérience. Saber Interactive et Focus Entertainment se sont, d'ailleurs, récemment exprimés à ce sujet

Les mods seront interdits dans les sessions publiques en ligne sur Space Marine 2

Dans un article publié il y a peu de temps, et partagé via une publication sur le compte Twitter/X de Focus Entertainment, le directeur du jeu, Dmitriy Grigorenko, a prononcé quelques mots à propos des mods sur Space Marine 2. Ce dernier explique que de nombreux et récents problèmes de stabilité des serveurs seraient liés à la présence de mods : « [...] Nos données montrent qu'un nombre non négligeable de problèmes récents de stabilité des serveurs sont liés aux mods, et que l'instabilité affecte même les utilisateurs qui n'ont pas installé de mods [...] ». Cela impacterait également les fichiers de sauvegarde de certains joueurs, notamment ceux qui ont effectué des parties avec des personnes ayant installé des mods. 

Saber Interactive a, de ce fait, prévu d'interdire les mods dans les sessions publiques en ligne, et ce, à partir de la mise à jour majeure de décembre : « [...] C'est pourquoi, à partir de notre prochaine grande mise à jour en décembre, les mods seront interdits dans les sessions publiques en ligne. Cela signifie que vous ne pourrez plus participer à une partie publique si vous avez installé des mods [...] ». Toutefois, les mods seront toujours autorisés dans les « lobbies privés d'Opérations ». Dmitriy Gigorenko précise, en outre, que les mods fonctionneront dans les lobbies personnalisés d'Eternal War/Guerre Éternelle, lorsque ceux-ci auront été ajoutés à Space Marine 2.
Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Space Marine 2 est à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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