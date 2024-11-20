Warhammer 40,000: Space Marine 2 : Les développeurs s'expriment au sujet des mods

Saber Interactive et Focus Entertainment ont, récemment, pris la parole concernant les mods sur Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Les mods seront interdits dans les sessions publiques en ligne sur Space Marine 2

Dear #SpaceMarine2 players, we have an important message for you regarding mods. 📝



🫡 Make sure to read the entire note here: https://t.co/LtZHpg52kV pic.twitter.com/t2cGgu3uTF — Focus Entertainment (@Focus_entmt) November 20, 2024

PC Édition Standard → 15,09 € au lieu de 60 €, soit 75 % de réduction. Édition Gold → 24,89 € au lieu de 90 €, soit 72 % de réduction. Ultra Édition → 45,43 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



Depuis la sortie de, qui remonte au 9 septembre 2024, de nombreuses personnes ont créé des mods afin de diversifier et améliorer l'expérience.Dans un article publié il y a peu de temps, et partagé via une publication sur le compte Twitter/X de Focus Entertainment,. Ce dernier explique que: « [...] Nos données montrent qu'un nombre non négligeable de problèmes récents de stabilité des serveurs sont liés aux mods, et que l'instabilité affecte même les utilisateurs qui n'ont pas installé de mods [...] ». Cela impacterait également les fichiers de sauvegarde de certains joueurs, notamment ceux qui ont effectué des parties avec des personnes ayant installé des mods.: « [...] C'est pourquoi, à partir de notre prochaine grande mise à jour en décembre, les mods seront interdits dans les sessions publiques en ligne. Cela signifie que vous ne pourrez plus participer à une partie publique si vous avez installé des mods [...] ». Toutefois, les mods seront toujours autorisés dans les « lobbies privés d'Opérations ». Dmitriy Gigorenko précise, en outre, que les mods fonctionneront dans les lobbies personnalisés d'Eternal War/Guerre Éternelle, lorsque ceux-ci auront été ajoutés àRappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :