Warhammer 40,000: Space Marine 2 annonce une nouvelle mise à jour majeure, avec plein de nouveautés

Focus Entertainment et Saber Interactive ont, récemment, annoncé que Space Marine 2 va bientôt se doter de la mise à jour majeure « The Datavault »/Patch 6.

Des détails sur la mise à jour « The Datavault » de Warhammer 40,000: Space Marine 2

The Datavault update arrives in February on #SpaceMarine2! 📚



Learn more on the Datavault, the PvP map "Tomb," the Biovore in Operations, the Salamander Chapter, Raven Guard cosmetics, FOV slider, perks rework, and more. 💥



For more details: https://t.co/ZvPBbPBNVZ pic.twitter.com/1TsjXpXMGi — Focus Entertainment (@Focus_entmt) January 29, 2025

PC Édition Standard → 17,59 € au lieu de 60 €, soit 71 % de réduction. Édition Gold → 25,49 € au lieu de 90 €, soit 72 % de réduction. Ultra Édition → 45,43 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Depuis sa sortie,a accueilli plusieurs patchs, qui ont corrigé certains problèmes, apporté des équilibrages mais aussi introduit des nouveautés. Saber Interactive et Focus Entertainment ne comptent pas arrêter son suivi et ont, d'ailleurs, indiqué queVia un nouvel article sur le site officiel, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de Focus Entertainment,, qui débarque au cours du mois de février 2025 sur le titre. Cependant, à l'heure actuelle, aucune date de sortie n'a été communiquée.Ainsi,. Celle-ci prend place dans un tombeau Necron et se veut être « un environnement fermé avec de nombreux passages étroits », favorisant ainsi les combats rapprochés. En ce qui concerne le PvE,, qui sera présent sur toutes les cartes avec des Tyranides.De plus, et comme annoncé il y a de cela plusieurs semaines,, à destination des détenteurs du Passe saisonnier : « Salamanders Champion Pack » et « Raven Guard Cosmetic Pack ». Sans oublier, un nouveau niveau de difficulté pour le mode Opérations, des emotes et de nouvelles animations « finishers », entre autres.Rendez-vous donc en février 2025 pour découvrir tout le contenu apporté par la mise à jour « The Datavault » sur. Rappelons que le titre de Saber Interactive est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :