Warhammer 40,000: Space Marine 2 annonce une nouvelle mise à jour majeure, avec plein de nouveautés

Focus Entertainment et Saber Interactive ont, récemment, annoncé que Space Marine 2 va bientôt se doter de la mise à jour majeure « The Datavault »/Patch 6.
Mise à jour du
05/02/2025
:
Dans une publication sur le compte Twitter/X de Focus Entertainment, datant du 4 février, les équipes en charge de Warhammer 40,000: Space Marine 2 ont indiqué que la mise à jour « The Datavault » sera disponible le 6 février 2025.
Depuis sa sortie, Warhammer 40,000: Space Marine 2
a accueilli plusieurs patchs, qui ont corrigé certains problèmes, apporté des équilibrages mais aussi introduit des nouveautés. Saber Interactive et Focus Entertainment ne comptent pas arrêter son suivi et ont, d'ailleurs, indiqué que la mise à jour « The Datavault » arrive prochainement sur Space Marine 2
.
Des détails sur la mise à jour « The Datavault » de Warhammer 40,000: Space Marine 2
Via un nouvel article sur le site officiel, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de Focus Entertainment, les équipes en charge de Warhammer 40,000: Space Marine 2 ont partagé des informations au sujet de la mise à jour majeure « The Datavault »/Patch 6
, qui débarque au cours du mois de février 2025 sur le titre. Cependant, à l'heure actuelle, aucune date de sortie n'a été communiquée.
Ainsi, le patch « The Datavault » ajoutera une toute nouvelle carte PvP, baptisée « The Tomb », sur Space Marine 2
. Celle-ci prend place dans un tombeau Necron et se veut être « un environnement fermé avec de nombreux passages étroits
», favorisant ainsi les combats rapprochés. En ce qui concerne le PvE, cette mise à jour introduira un nouvel ennemi, soit « The Biovore »
, qui sera présent sur toutes les cartes avec des Tyranides.
De plus, et comme annoncé il y a de cela plusieurs semaines, Warhammer 40,000: Space Marine 2 va se doter de plusieurs packs
, à destination des détenteurs du Passe saisonnier : « Salamanders Champion Pack » et « Raven Guard Cosmetic Pack ». Sans oublier, un nouveau niveau de difficulté pour le mode Opérations, des emotes et de nouvelles animations « finishers », entre autres.
Rendez-vous donc en février 2025 pour découvrir tout le contenu apporté par la mise à jour « The Datavault » sur Warhammer 40,000: Space Marine 2
. Rappelons que le titre de Saber Interactive est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
- PC
- Édition Standard → 17,59 € au lieu de 60 €, soit 71 % de réduction.
- Édition Gold → 25,49 € au lieu de 90 €, soit 72 % de réduction.
- Ultra Édition → 45,43 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction.
- PS5
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
commentaire (0)