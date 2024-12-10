Warhammer 40,000 : Le projet d'adaptation avec l'acteur Henry Cavill va bien voir le jour

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 décembre 2024 à 16h08
Après de longues négociations, c'est enfin officiel : l'univers Warhammer 40,000 va être adapté sur nos écrans.
Warhammer 40,000 : Le projet d'adaptation avec l'acteur Henry Cavill va bien voir le jour
Cela fait plusieurs mois maintenant qu'Amazon et Games Workshop avaient annoncé vouloir porter l'univers Warhammer 40,000 à l'écran. Or, pour cela, les deux sociétés devaient s'entendre sur les « lignes directrices créatives ». Ce qui est désormais chose faite.

L'univers cinématographique Warhammer 40,000 en approche

En effet, via une publication sur le compte Twitter/X Warhammer, nous apprenons la bonne nouvelle : des adaptations de l'univers Warhammer 40,000 vont voir le jour car Games Workshop et Amazon Studios ont « finalisé leur accord, les directives créatives sont fixées et nous sommes prêts à porter Warhammer à l'écran ». Games Workshop précise, d'ailleurs, ceci : « Cela signifie que nous avons maintenant un synopsis et commande pour les histoires que nous allons raconter... oui, nous avons dit des histoires ! ».
Rappelons, à ce sujet, qu'Henry Cavill, qui est fan de Warhammer, devrait apparaître dans l'une de ces adaptations et figure en tant que producteur de ce projet titanesque. L'acteur, qui est connu pour son rôle de Superman et de Geralt de Riv dans la série TV The Witcher de Netflix, a, d'ailleurs, partagé quelques mots sur son compte Instagram : 
Mon incroyable équipe et moi-même, ainsi que les brillants esprits de Games Workshop, avons travaillé dans des salles de conception, décomposant les approches de l'énormité et de la magnificence du monde de Warhammer. Ensemble, nous avons passé au crible la pléthore de personnages incroyables et nous nous sommes penchés sur de vieux tomes et textes. Nos efforts combinés nous ont permis de trouver un point de départ fantastique pour notre univers, qui a été approuvé par les responsables d'Amazon et de Games Workshop. Ce point de départ doit, pour l'instant, rester secret. Restez, cependant, à l'affût - plus d'informations à venir avec le temps !
Bien évidemment, il va falloir faire preuve d'une certaine patience avant d'en savoir plus à propos de l'univers cinématographique Warhammer 40,000 et donc les adaptations à venir. Game Workshop a, toutefois, précisé que « Projet One est sur le point de passer au stade du développement proprement dit ». Affaire à suivre... 

Pour l'heure, sachez que l'épisode Warhammer 40,000 de la série Secret Level est désormais disponible sur Prime Video.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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