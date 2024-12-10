Warhammer 40,000 : Le projet d'adaptation avec l'acteur Henry Cavill va bien voir le jour

Les 5 meilleurs jeux Warhammer 40,000 à faire en 2026
Vous voulez vous plonger dans des jeux Warhammer 40,000 ou en découvrir de nouveaux ? Voici une liste des meilleurs titres dans l'univers de Games Workshop actuellement disponibles.
Rappelons, à ce sujet, qu'Henry Cavill, qui est fan de Warhammer, devrait apparaître dans l'une de ces adaptations et figure en tant que producteur de ce projet titanesque. L'acteur, qui est connu pour son rôle de Superman et de Geralt de Riv dans la série TV The Witcher de Netflix, a, d'ailleurs, partagé quelques mots sur son compte Instagram :
Major update on Amazon Studios Warhammer stories!— Warhammer Official (@warhammer) December 10, 2024
Read more: https://t.co/L66sajl30M #WarhammerCommunity #Warhammer pic.twitter.com/DRYi4zv9SM
Mon incroyable équipe et moi-même, ainsi que les brillants esprits de Games Workshop, avons travaillé dans des salles de conception, décomposant les approches de l'énormité et de la magnificence du monde de Warhammer. Ensemble, nous avons passé au crible la pléthore de personnages incroyables et nous nous sommes penchés sur de vieux tomes et textes. Nos efforts combinés nous ont permis de trouver un point de départ fantastique pour notre univers, qui a été approuvé par les responsables d'Amazon et de Games Workshop. Ce point de départ doit, pour l'instant, rester secret. Restez, cependant, à l'affût - plus d'informations à venir avec le temps !Bien évidemment, il va falloir faire preuve d'une certaine patience avant d'en savoir plus à propos de l'univers cinématographique Warhammer 40,000 et donc les adaptations à venir. Game Workshop a, toutefois, précisé que « Projet One est sur le point de passer au stade du développement proprement dit ». Affaire à suivre...
commentaire (0)