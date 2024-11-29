Space Marine 2 : Toujours aussi populaire, le shooter détaille sa mise à jour 5.0 et son patch PS5 Pro

Saber Interactive et Focus Entertainment ont, récemment, annoncé de nouvelles statistiques concernant Warhammer 40,000: Space Marine 2 et ont apporté des détails au sujet de la mise à jour 5.0 ainsi que sur le patch PS5 Pro.

Des détails sur la mise à jour 5.0 et le Patch PS5 Pro, en plus d'ne nouvelle statistique pour Space Marine 2

5 millions de Space Marines ont rejoint nos rangs pour purger Xenos & Chaos. Un grand merci à tous ceux qui ont rejoint le combat. C'est incroyable de voir la communauté grandir (et de continuer à la voir grandir) ! Nous vous souhaitons de nombreuses autres batailles à venir.

Mode qualité PS5 Pro : Résolution → 1080p - 2160p avec upscale PSSR en 4K Framerate → 30 FPS

Mode performance PS5 Pro : Résolution → 1080p - 1440p avec upscale PSSR en 4K Framerate → 60 FPS



November's wrapping up: it's time for a #SpaceMarine2 update! 📝



Check the details on the upcoming Dark Angels Cosmetic Pack, get a first look of the new PvE map and new Majoris enemy, more info on the future content, and more! ⚔️



Read it here: https://t.co/0x6IEFwSrg pic.twitter.com/NEI2qSzI4Y — Focus Entertainment (@Focus_entmt) November 28, 2024

PC Édition Standard → 17,49 € au lieu de 60 €, soit 71 % de réduction. Édition Gold → 26,29 € au lieu de 90 €, soit 71 % de réduction. Ultra Édition → 45,43 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Disponible depuis le début du mois de septembre 2024,fait toujours l'objet d'un beau suivi de la part de ses développeurs, Saber Interactive, et de son éditeur, Focus Entertainment. D'ailleurs, les équipes en charge du shooter ont dévoilé il y a peu de tempsPar le biais d'un article publié sur le site officiel Focus Together, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de Focus Entertainment, nous apprenons que. Saber Interactive et Focus Entertainment ont, bien entendu, remercier la communauté et ont ainsi déclaré :Dans ledit article, les développeurs en profitent pour dévoiler. Ce patch introduira, notamment,. Cette mission invitera les joueurs et les joueuses à se rendre à Demerium, qui devront « perturber le flux d'énergie protégeant le dispositif Aurora ». Au cours de celle-ci (et dans les autres opérations JcE avec le Chaos), nous devrons faire face à, appartenant aux forces du Chaos : les « Tzaangor Enlightened ».En outre,, dont les optimisations amélioreront la résolution et les FPS comme suit :Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :