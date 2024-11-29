Space Marine 2 : Toujours aussi populaire, le shooter détaille sa mise à jour 5.0 et son patch PS5 Pro

Les 5 meilleurs jeux Warhammer 40,000 à faire en 2026
Vous voulez vous plonger dans des jeux Warhammer 40,000 ou en découvrir de nouveaux ? Voici une liste des meilleurs titres dans l'univers de Games Workshop actuellement disponibles.
5 millions de Space Marines ont rejoint nos rangs pour purger Xenos & Chaos. Un grand merci à tous ceux qui ont rejoint le combat. C'est incroyable de voir la communauté grandir (et de continuer à la voir grandir) ! Nous vous souhaitons de nombreuses autres batailles à venir.Dans ledit article, les développeurs en profitent pour dévoiler de premières informations concernant le contenu de la mise à jour 5.0, qui sera déployée au cours de la première quinzaine de décembre. Ce patch introduira, notamment, le pack « Chapter Dark Angels » ainsi qu'une nouvelle mission, baptisée « Obelisk » dans le mode Opérations. Cette mission invitera les joueurs et les joueuses à se rendre à Demerium, qui devront « perturber le flux d'énergie protégeant le dispositif Aurora ». Au cours de celle-ci (et dans les autres opérations JcE avec le Chaos), nous devrons faire face à un nouvel ennemi, appartenant aux forces du Chaos : les « Tzaangor Enlightened ».
Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Space Marine 2 est à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
November's wrapping up: it's time for a #SpaceMarine2 update! 📝— Focus Entertainment (@Focus_entmt) November 28, 2024
Check the details on the upcoming Dark Angels Cosmetic Pack, get a first look of the new PvE map and new Majoris enemy, more info on the future content, and more! ⚔️
Read it here: https://t.co/0x6IEFwSrg pic.twitter.com/NEI2qSzI4Y
commentaire (0)