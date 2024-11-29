Space Marine 2 : Toujours aussi populaire, le shooter détaille sa mise à jour 5.0 et son patch PS5 Pro

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 novembre 2024 à 11h49
Saber Interactive et Focus Entertainment ont, récemment, annoncé de nouvelles statistiques concernant Warhammer 40,000: Space Marine 2 et ont apporté des détails au sujet de la mise à jour 5.0 ainsi que sur le patch PS5 Pro.
Space Marine 2 : Toujours aussi populaire, le shooter détaille sa mise à jour 5.0 et son patch PS5 Pro
Disponible depuis le début du mois de septembre 2024, Warhammer 40,000: Space Marine 2 fait toujours l'objet d'un beau suivi de la part de ses développeurs, Saber Interactive, et de son éditeur, Focus Entertainment. D'ailleurs, les équipes en charge du shooter ont dévoilé il y a peu de temps des détails concernant la prochaine mise à jour majeure et ont révélé de nouveaux chiffres, prouvant que Space Marine 2 est toujours aussi plébiscité par la communauté.

Des détails sur la mise à jour 5.0 et le Patch PS5 Pro, en plus d'ne nouvelle statistique pour Space Marine 2

Par le biais d'un article publié sur le site officiel Focus Together, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de Focus Entertainment, nous apprenons que Warhammer 40,000: Space Marine 2 a atteint les 5 millions de joueurs. Saber Interactive et Focus Entertainment ont, bien entendu, remercier la communauté et ont ainsi déclaré : 
5 millions de Space Marines ont rejoint nos rangs pour purger Xenos & Chaos. Un grand merci à tous ceux qui ont rejoint le combat. C'est incroyable de voir la communauté grandir (et de continuer à la voir grandir) ! Nous vous souhaitons de nombreuses autres batailles à venir.
Dans ledit article, les développeurs en profitent pour dévoiler de premières informations concernant le contenu de la mise à jour 5.0, qui sera déployée au cours de la première quinzaine de décembre. Ce patch introduira, notamment, le pack « Chapter Dark Angels » ainsi qu'une nouvelle mission, baptisée « Obelisk » dans le mode Opérations. Cette mission invitera les joueurs et les joueuses à se rendre à Demerium, qui devront « perturber le flux d'énergie protégeant le dispositif Aurora ». Au cours de celle-ci (et dans les autres opérations JcE avec le Chaos), nous devrons faire face à un nouvel ennemi, appartenant aux forces du Chaos : les « Tzaangor Enlightened ».

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En outre, Warhammer 40,000: Space Marine 2 va profiter d'un patch PS5 Pro, dont les optimisations amélioreront la résolution et les FPS comme suit : 
  • Mode qualité PS5 Pro :
    • Résolution → 1080p - 2160p avec upscale PSSR en 4K
    • Framerate → 30 FPS
  • Mode performance PS5 Pro :
    • Résolution → 1080p - 1440p avec upscale PSSR en 4K
    • Framerate → 60 FPS
Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Space Marine 2 est à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
  • PC
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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