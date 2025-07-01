Space Marine 2 nous réserve encore de belles surprises, dont une grosse mise à jour pour son anniversaire

Les 5 meilleurs jeux Warhammer 40,000 à faire en 2026
Vous voulez vous plonger dans des jeux Warhammer 40,000 ou en découvrir de nouveaux ? Voici une liste des meilleurs titres dans l'univers de Games Workshop actuellement disponibles.
Nous sommes heureux d'annoncer qu'une deuxième année de contenu gratuit et de DLC inclus dans un nouveau Passe saisonnier annuel est en route ! Ce soutien étendu à Space Marine 2 a été possible grâce à votre soutien indéfectible, alors encore une fois, merci beaucoup d'en faire partie ! Attendez-vous à de nouvelles missions PvE, de nouveaux ennemis, de nouvelles armes et... plus. Il est trop tôt pour donner plus d'informations, mais restez à l'écoute !Une nouvelle qui ravira à coup sûr les fans de Warhammer 40,000: Space Marine 2. D'ailleurs, une nouvelle mise à jour majeure est actuellement en préparation.
The June Community Update of #SpaceMarine2 is out! 📰— Focus Entertainment (@Focus_entmt) June 30, 2025
Learn more about our Year 2 plans, the upcoming content of the first year Anniversary update including the new melee weapon, and more! 😉
Read it all here: https://t.co/pwHavOus1C pic.twitter.com/MJUxY6A28s
De plus, pour célébrer le premier anniversaire du jeu, une mise à jour de grande envergure est prévue pour septembre, la mise à jour majeure 10.0. La mise à jour 9.0 n'apportera pas de nouveau contenu, mais uniquement des changements d'équilibrage.La mise à jour 10.0 introduira, selon les informations partagées, un nouveau mode PvP/JcJ, qui se déroule sur une toute nouvelle carte : « Il opposera 2 camps, mais ce ne sera pas Loyaliste vs Chaos comme un dans un PvP classique. Au lieu de cela, le Chaos affrontera... le Chaos ». En outre, ce patch ajoutera de nouvelles armures du Chaos et l'arme Power Axe (de mêlée). Nul doute que Saber Interactive partagera de plus amples détails à propos de la mise à jour 10.0 de Space Marine 2, qui est donc attendue pour le mois de septembre 2025.
Soyons très clairs : l'annonce de Space Marine 3 ne signifie absolument pas l'abandon du développement de Space Marine 2. Aucune équipe n'a été déplacée, personne n'abandonne le jeu, et nos plans pour enrichir Space Marine 2 restent pleinement d'actualité.Ainsi, l'annonce de cette deuxième année de contenu pour Space Marine 2 montre que Saber Interactive tient bien sa promesse.
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