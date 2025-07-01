Space Marine 2 nous réserve encore de belles surprises, dont une grosse mise à jour pour son anniversaire

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 juillet 2025 à 11h09
Saber Interactive et Focus Entertainment ont, récemment, partagé de plus amples informations concernant l'avenir de Warhammer 40,000: Space Marine 2.
Space Marine 2 nous réserve encore de belles surprises, dont une grosse mise à jour pour son anniversaire
Alors que Warhammer 40,000: Space Marine 2 vient tout juste d'accueillir son mode Siege, via une nouvelle mise à jour, les développeurs de chez Saber Interactive n'ont pas prévu de s'arrêter en si bon chemin. D'ailleurs, le studio de développement et Focus Entertainment ont dévoilé que Space Marine 2 va se doter de nouveaux contenus à l'avenir et, qui plus est, d'une mise à jour massive pour son premier anniversaire.

Une deuxième année de contenu payant et gratuit pour Space Marine 2

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En effet, via un article sur le site Focus Together, qui a été relayé dans une publication sur le compte Twitter/X de Focus Entertainment, nous apprenons que Space Marine 2 va accueillir de nouveaux contenus payants et gratuits dans les mois à venir. Bien que les développeurs n'aient pas partagé de détails à ce sujet pour le moment, les joueurs et les joueuses peuvent tout de même s'attendre à « de nouvelles missions PvE, de nouveaux ennemis, de nouvelles armes et... plus » : 
Nous sommes heureux d'annoncer qu'une deuxième année de contenu gratuit et de DLC inclus dans un nouveau Passe saisonnier annuel est en route ! Ce soutien étendu à Space Marine 2 a été possible grâce à votre soutien indéfectible, alors encore une fois, merci beaucoup d'en faire partie ! Attendez-vous à de nouvelles missions PvE, de nouveaux ennemis, de nouvelles armes et... plus. Il est trop tôt pour donner plus d'informations, mais restez à l'écoute !
Une nouvelle qui ravira à coup sûr les fans de Warhammer 40,000: Space Marine 2. D'ailleurs, une nouvelle mise à jour majeure est actuellement en préparation.

Une mise à jour conséquente en approche sur Space Marine 2

Afin de célébrer le premier anniversaire de Warhammer 40,000: Space Marine 2, les développeurs ont prévu de déployer une mise à jour au contenu important
De plus, pour célébrer le premier anniversaire du jeu, une mise à jour de grande envergure est prévue pour septembre, la mise à jour majeure 10.0. La mise à jour 9.0 n'apportera pas de nouveau contenu, mais uniquement des changements d'équilibrage.
La mise à jour 10.0 introduira, selon les informations partagées, un nouveau mode PvP/JcJ, qui se déroule sur une toute nouvelle carte : « Il opposera 2 camps, mais ce ne sera pas Loyaliste vs Chaos comme un dans un PvP classique. Au lieu de cela, le Chaos affrontera... le Chaos ». En outre, ce patch ajoutera de nouvelles armures du Chaos et l'arme Power Axe (de mêlée). Nul doute que Saber Interactive partagera de plus amples détails à propos de la mise à jour 10.0 de Space Marine 2, qui est donc attendue pour le mois de septembre 2025.

Saber Interactive tient sa promesse, malgré le développement de Space Marine 3

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À la fin du mois de mars 2025, soit peu de temps après que Warhammer 40,000: Space Marine 3 ait été officialisé, Saber Interactive avait tenu à préciser que Space Marine 2 ne serait pas abandonné pour autant :
Soyons très clairs : l'annonce de Space Marine 3 ne signifie absolument pas l'abandon du développement de Space Marine 2. Aucune équipe n'a été déplacée, personne n'abandonne le jeu, et nos plans pour enrichir Space Marine 2 restent pleinement d'actualité.
Ainsi, l'annonce de cette deuxième année de contenu pour Space Marine 2 montre que Saber Interactive tient bien sa promesse.

Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Space Marine 2 est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
  • PC
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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