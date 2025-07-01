Space Marine 2 nous réserve encore de belles surprises, dont une grosse mise à jour pour son anniversaire

Saber Interactive et Focus Entertainment ont, récemment, partagé de plus amples informations concernant l'avenir de Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Une deuxième année de contenu payant et gratuit pour Space Marine 2

Nous sommes heureux d'annoncer qu'une deuxième année de contenu gratuit et de DLC inclus dans un nouveau Passe saisonnier annuel est en route ! Ce soutien étendu à Space Marine 2 a été possible grâce à votre soutien indéfectible, alors encore une fois, merci beaucoup d'en faire partie ! Attendez-vous à de nouvelles missions PvE, de nouveaux ennemis, de nouvelles armes et... plus. Il est trop tôt pour donner plus d'informations, mais restez à l'écoute !

The June Community Update of #SpaceMarine2 is out! 📰



Learn more about our Year 2 plans, the upcoming content of the first year Anniversary update including the new melee weapon, and more! 😉



Read it all here: https://t.co/pwHavOus1C pic.twitter.com/MJUxY6A28s — Focus Entertainment (@Focus_entmt) June 30, 2025

Une mise à jour conséquente en approche sur Space Marine 2

De plus, pour célébrer le premier anniversaire du jeu, une mise à jour de grande envergure est prévue pour septembre, la mise à jour majeure 10.0. La mise à jour 9.0 n'apportera pas de nouveau contenu, mais uniquement des changements d'équilibrage.

Saber Interactive tient sa promesse, malgré le développement de Space Marine 3

Soyons très clairs : l'annonce de Space Marine 3 ne signifie absolument pas l'abandon du développement de Space Marine 2. Aucune équipe n'a été déplacée, personne n'abandonne le jeu, et nos plans pour enrichir Space Marine 2 restent pleinement d'actualité.

PC Édition Standard → 17,99 € au lieu de 60 €, soit 70 % de réduction. Édition Gold → 25,89 € au lieu de 90 €, soit 71 % de réduction. Ultra Édition → 45,43 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Alors quevient tout juste d'accueillir son mode Siege, via une nouvelle mise à jour, les développeurs de chez Saber Interactive n'ont pas prévu de s'arrêter en si bon chemin. D'ailleurs, le studio de développement et Focus Entertainment ont dévoilé queEn effet, via un article sur le site Focus Together, qui a été relayé dans une publication sur le compte Twitter/X de Focus Entertainment, nous apprenons que. Bien que les développeurs n'aient pas partagé de détails à ce sujet pour le moment, les joueurs et les joueuses peuvent tout de même s'attendre à « de nouvelles missions PvE, de nouveaux ennemis, de nouvelles armes et... plus » :Une nouvelle qui ravira à coup sûr les fans de. D'ailleurs,: « Il opposera 2 camps, mais ce ne sera pas Loyaliste vs Chaos comme un dans un PvP classique. Au lieu de cela, le Chaos affrontera... le Chaos ». En outre,. Nul doute que Saber Interactive partagera de plus amples détails à propos de la mise à jour 10.0 de, qui est donc attendue pour le mois de septembre 2025.À la fin du mois de mars 2025, soit peu de temps après que Warhammer 40,000: Space Marine 3 ait été officialisé, Saber Interactive avait tenu à préciser quene serait pas abandonné pour autant :Ainsi, l'annonce de cette deuxième année de contenu pourmontre que Saber Interactive tient bien sa promesse.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :