Space Marine 2 annonce la date de sa prochaine mise à jour et révèle une nouvelle feuille de route

Focus Entertainment et Saber Interactive ont, récemment, détaillé les contenus à venir sur Warhammer 40,000: Space Marine 2, tout en dévoilant la date de sortie du prochain patch.

Le patch 10 de Space Marine 2 datée

Deux équipes de Marines du Chaos s'affronteront pour contrôler des zones stratégiques, mais aussi pour prendre le contrôle du Hellbrute. La première équipe à prendre le contrôle d'un objectif pourra contrôler le Hellbrute jusqu'à ce que l'équipe adverse le détruise.

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Une nouvelle roadmap pour Space Marine 2

Une nouvelle feuille de route conséquente pour l'année 2 de Space Marine 2

The August Community Update for #SpaceMarine2 is out! 🗞️



Let's unwrap the upcoming new modes, enemies, weapons, Black Templars and Imperial Fists cosmetics, along with some Techmarine news, contested health poll results, and more. 🔥👀



Read it here: https://t.co/v1Qfzn83JH pic.twitter.com/r6qHgzSdoD — Focus Entertainment (@Focus_entmt) August 28, 2025

PC Édition Standard → 15,19 € au lieu de 60 €, soit 75 % de réduction. Édition Gold → 24,99 € au lieu de 90 €, soit 72 % de réduction. Ultra Édition → 45,43 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



Depuis sa sortie, qui remonte au début du mois de septembre 2024,ne cesse de s'étoffer. D'ailleurs, les développeurs n'ont pas prévu de s'arrêter en si bon chemin et ont, dans ce sens, dévoilé, qui arrive très vite.Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de Focus Entertainment et un article sur le site officiel, nous savons à présent que, et ce, en faisant « un certain nombre de victimes par match » pour chaque classe. En outre,, qui sera jouable sur toutes les cartes :En complément,, qui propose « différentes conditions de champ de bataille » chaque jour et chaque semaine. À cela s'ajoutent également, « Vortex » et « Bridge », et, dont la « Power Axe » et les variantes « Xenophase Blade » (pour la Power Sword) et « Combi Melta » (pour le Bolt Rifle). Sans oublier,: « Black Templars Champion Pack » et « Imperial Fists Cosmetic Pack ».À côté de cela,. Ainsi, le studio de développement a encore prévu plusieurs mises à jour, qui s'étaleront jusqu'au deuxième trimestre de l'année 2026. Celles-ci apporteront de nouvelles missions PvE, de nouvelles cartes ou encore de nouveaux bundles cosmétiques (pour les détenteurs du Passe saisonnier adéquat).Soulignons, toutefois, que. Une nouvelle qui va grandement ravir les joueurs et les joueuses. Reste à savoir quand nous pourrons la découvrir en jeu.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :