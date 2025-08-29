Space Marine 2 annonce la date de sa prochaine mise à jour et révèle une nouvelle feuille de route
Publié par Clémence Usseglio
le 29 août 2025 à 11h27
le 29 août 2025 à 11h27
Focus Entertainment et Saber Interactive ont, récemment, détaillé les contenus à venir sur Warhammer 40,000: Space Marine 2, tout en dévoilant la date de sortie du prochain patch.
Depuis sa sortie, qui remonte au début du mois de septembre 2024, Warhammer 40,000: Space Marine 2 ne cesse de s'étoffer. D'ailleurs, les développeurs n'ont pas prévu de s'arrêter en si bon chemin et ont, dans ce sens, dévoilé les nouveautés à venir sur Space Marine 2, via une feuille de route pour l'année 2, tout en spécifiant la date de sortie de la prochaine mise à jour, qui arrive très vite.
Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de Focus Entertainment et un article sur le site officiel, nous savons à présent que la prochaine mise à jour majeure ainsi que gratuite, à savoir le Patch 10, sera déployée le 4 septembre 2025 sur Warhammer 40,000: Space Marine 2.
Au lancement de ce nouveau patch, les joueurs et les joueuses de Space Marine 2 pourront ainsi obtenir gratuitement le pack Chaos Armour, et ce, en faisant « un certain nombre de victimes par match » pour chaque classe. En outre, les développeurs ajouteront un tout nouveau mode de jeu, soit Hellbrute Onslaught, pour le PvP de Space Marine 2, qui sera jouable sur toutes les cartes :
Soulignons, toutefois, que le Patch 12, prévu pour le début d'année 2026, introduira une toute nouvelle classe sur Warhammer 40,000: Space Marine 2 : « Techmarine ». Une nouvelle qui va grandement ravir les joueurs et les joueuses. Reste à savoir quand nous pourrons la découvrir en jeu.
Le patch 10 de Space Marine 2 datée
Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de Focus Entertainment et un article sur le site officiel, nous savons à présent que la prochaine mise à jour majeure ainsi que gratuite, à savoir le Patch 10, sera déployée le 4 septembre 2025 sur Warhammer 40,000: Space Marine 2.
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Au lancement de ce nouveau patch, les joueurs et les joueuses de Space Marine 2 pourront ainsi obtenir gratuitement le pack Chaos Armour, et ce, en faisant « un certain nombre de victimes par match » pour chaque classe. En outre, les développeurs ajouteront un tout nouveau mode de jeu, soit Hellbrute Onslaught, pour le PvP de Space Marine 2, qui sera jouable sur toutes les cartes :
Deux équipes de Marines du Chaos s'affronteront pour contrôler des zones stratégiques, mais aussi pour prendre le contrôle du Hellbrute. La première équipe à prendre le contrôle d'un objectif pourra contrôler le Hellbrute jusqu'à ce que l'équipe adverse le détruise.En complément, le Patch 10 apportera un nouveau mode de jeu pour le PvE, qui est baptisé « Stratagems », qui propose « différentes conditions de champ de bataille » chaque jour et chaque semaine. À cela s'ajoutent également deux nouvelles cartes, « Vortex » et « Bridge », et des nouveautés pour l'arsenal d'armes, dont la « Power Axe » et les variantes « Xenophase Blade » (pour la Power Sword) et « Combi Melta » (pour le Bolt Rifle). Sans oublier, deux nouveaux packs cosmétiques : « Black Templars Champion Pack » et « Imperial Fists Cosmetic Pack ».
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Une nouvelle roadmap pour Space Marine 2À côté de cela, Saber Interactive et Focus Entertainment ont partagé une nouvelle feuille de route, soit pour l'année 2 de Space Marine 2. Ainsi, le studio de développement a encore prévu plusieurs mises à jour, qui s'étaleront jusqu'au deuxième trimestre de l'année 2026. Celles-ci apporteront de nouvelles missions PvE, de nouvelles cartes ou encore de nouveaux bundles cosmétiques (pour les détenteurs du Passe saisonnier adéquat).
Soulignons, toutefois, que le Patch 12, prévu pour le début d'année 2026, introduira une toute nouvelle classe sur Warhammer 40,000: Space Marine 2 : « Techmarine ». Une nouvelle qui va grandement ravir les joueurs et les joueuses. Reste à savoir quand nous pourrons la découvrir en jeu.
Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Space Marine 2 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
The August Community Update for #SpaceMarine2 is out! 🗞️— Focus Entertainment (@Focus_entmt) August 28, 2025
Let's unwrap the upcoming new modes, enemies, weapons, Black Templars and Imperial Fists cosmetics, along with some Techmarine news, contested health poll results, and more. 🔥👀
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