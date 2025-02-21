Saber Interactive (Space Marine 2) travaille sur un AAA, basé sur une licence d'Hasbro

Warhammer 40,000: Space Marine 2 annonce une nouvelle classe jouable dans la roadmap de l'année 3
Saber Interactive a dévoilé le contenu de l'Année 3 de Warhammer 40,000: Space Marine 2, qui marquera l'arrivée d'une toute nouvelle classe jouable.
Nous avons de nombreuses nouvelles collaborations numériques en préparation, mais je suis particulièrement heureux d'annoncer celle-ci aujourd'hui, étant un fan personnel de nombreux jeux de cette équipe. Hasbro et Saber Interactive collaboreront sur un tout nouveau partenariat de jeu vidéo développé par l'équipe à l'origine du méga-succès de 2024, Warhammer 40,000: Space Marine II. Combinant une action solo survitaminée et un multijoueur incroyable avec la technologie Swarm de Saber, ce nouveau titre AAA, basé sur l'une de nos IP phares, est sûr d'être un succès.Malheureusement, le PDG d'Hasbro n'a pas révélé de détails au sujet de la licence concernée. Il pourrait tout aussi bien s'agir de Transformers, G.I Joe ou encore Power Rangers, pour ne citer que ces trois exemples. Toutefois, et comme vous l'aurez compris, nous n'en savons pas plus, à l'heure actuelle.
Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Space Marine 2 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
Saber Interactive developing AAA game based on "tentpole" Hasbro IP https://t.co/lrv36xF5tj pic.twitter.com/dQEQ7iMiga— Gematsu (@gematsu) February 20, 2025
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