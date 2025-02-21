Saber Interactive (Space Marine 2) travaille sur un AAA, basé sur une licence d'Hasbro

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 février 2025 à 11h18
Saber Interactive et Hasbro ont annoncé leur collaboration pour un AAA, sur une licence encore inconnue.
Saber Interactive (Space Marine 2) travaille sur un AAA, basé sur une licence d'Hasbro
Depuis le succès de Warhammer 40,000: Space Marine 2, de nombreuses personnes s'interrogent quant au prochain jeu du studio de développement Saber Interactive. Récemment, nous avons appris que Saber Interactive va travailler sur un AAA, basé sur une licence d'Hasbro.

Un AAA, sur une licence d'Hasbro, en développement du côté de chez Saber Interactive

Il y a très peu de temps, le PDG d'Hasbro, Chris Cocks, a, en effet, révélé que Saber Interactive va développer un jeu AAA, qui est basé sur l'une des licences phares de la firme. Ce dernier a, notamment déclaré : 
Nous avons de nombreuses nouvelles collaborations numériques en préparation, mais je suis particulièrement heureux d'annoncer celle-ci aujourd'hui, étant un fan personnel de nombreux jeux de cette équipe. Hasbro et Saber Interactive collaboreront sur un tout nouveau partenariat de jeu vidéo développé par l'équipe à l'origine du méga-succès de 2024, Warhammer 40,000: Space Marine II. Combinant une action solo survitaminée et un multijoueur incroyable avec la technologie Swarm de Saber, ce nouveau titre AAA, basé sur l'une de nos IP phares, est sûr d'être un succès.
Malheureusement, le PDG d'Hasbro n'a pas révélé de détails au sujet de la licence concernée. Il pourrait tout aussi bien s'agir de Transformers, G.I Joe ou encore Power Rangers, pour ne citer que ces trois exemples. Toutefois, et comme vous l'aurez compris, nous n'en savons pas plus, à l'heure actuelle.
Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Space Marine 2 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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