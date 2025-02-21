Saber Interactive (Space Marine 2) travaille sur un AAA, basé sur une licence d'Hasbro

Saber Interactive et Hasbro ont annoncé leur collaboration pour un AAA, sur une licence encore inconnue.

Un AAA, sur une licence d'Hasbro, en développement du côté de chez Saber Interactive

Nous avons de nombreuses nouvelles collaborations numériques en préparation, mais je suis particulièrement heureux d'annoncer celle-ci aujourd'hui, étant un fan personnel de nombreux jeux de cette équipe. Hasbro et Saber Interactive collaboreront sur un tout nouveau partenariat de jeu vidéo développé par l'équipe à l'origine du méga-succès de 2024, Warhammer 40,000: Space Marine II. Combinant une action solo survitaminée et un multijoueur incroyable avec la technologie Swarm de Saber, ce nouveau titre AAA, basé sur l'une de nos IP phares, est sûr d'être un succès.

Saber Interactive developing AAA game based on "tentpole" Hasbro IP https://t.co/lrv36xF5tj pic.twitter.com/dQEQ7iMiga — Gematsu (@gematsu) February 20, 2025

PC Édition Standard → 15,19 € au lieu de 60 €, soit 75 % de réduction. Édition Gold → 25,09 € au lieu de 90 €, soit 72 % de réduction. Ultra Édition → 45,43 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



Depuis le succès de, de nombreuses personnes s'interrogent quant au prochain jeu du studio de développement Saber Interactive. Récemment, nous avons appris queIl y a très peu de temps, le PDG d'Hasbro, Chris Cocks, a, en effet, révélé que. Ce dernier a, notamment déclaré :Malheureusement,. Il pourrait tout aussi bien s'agir de Transformers, G.I Joe ou encore Power Rangers, pour ne citer que ces trois exemples. Toutefois, et comme vous l'aurez compris, nous n'en savons pas plus, à l'heure actuelle.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :