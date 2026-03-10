Saber Interactive (Space Marine 2) a rejeté plusieurs fois « l'IP la plus cool qui soit »

Le directeur de la création chez Saber Interactive a, récemment, expliqué avoir dû dire « non » à une IP, qui est « la plus cool qui soit » selon lui.

Saber Interactive tourne le dos à « l'IP la plus cool qui soit »

Je ne peux pas en parler, mais il y a un jeu pour lequel ils m'ont contacté à deux reprises, et c'est donc mon « un jour, dans le futur, je m'en vanterai ». Je ne peux pas en parler maintenant, car je m'attirerais des ennuis, mais c'est la propriété intellectuelle [IP] la plus cool qui soit, et je ne peux pas créer le jeu, car nous avons trop de projets en cours.

"It would shock the world" — John Wick and Space Marine 2 dev teases "coolest IP ever" it's had to turn down twice. https://t.co/6oxKZ1BrzB pic.twitter.com/mkM60Ki8oi — IGN (@IGN) March 9, 2026

Saber Interactive reçoit de nombreuses offres

Maintenant, ce sont eux qui viennent à nous. Nous avons connu tellement de succès avec nos propriétés intellectuelles passées et nos collaborations sous licence que les grands studios viennent nous voir [...] Donc, lorsque vous prouvez que vous pouvez obtenir et respecter une licence, que vous respectez une propriété intellectuelle et que vous créez un excellent jeu, tout le monde veut travailler avec vous. Tout le monde nous a donc appelés et souhaite travailler avec nous.

Le studio de développement Saber Interactive, qui a notamment rencontré un très grand succès avec, est grandement plébiscité depuis. À tel point queLors d'une interview avec les journalistes d'IGN, le directeur de la création de chez Saber Interactive, Tim Willits, a parlé des offres que le studio reçoit. Durant cet échange,Tim Willits a même ajouté : « Si je pouvais vous dire quel jeu j'ai refusé deux fois, cela choquerait le monde entier ». Malheureusement, le directeur de la création de chez Saber Interactive n'a pas donné le nom de cette IP/jeu. D'ailleurs, il ne s'agirait pas de la seule offre reçue par Saber.Dans cette même interview,. Selon lui, cela provient du fait que le studio a prouvé être capable de respecter une licence, tout en offrant un bon jeu :Reste à savoir ce que Saber Interactive nous réserve pour l'avenir, en dehors des jeux déjà annoncés.