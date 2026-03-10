Saber Interactive (Space Marine 2) a rejeté plusieurs fois « l'IP la plus cool qui soit »

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 mars 2026 à 15h32
Le directeur de la création chez Saber Interactive a, récemment, expliqué avoir dû dire « non » à une IP, qui est « la plus cool qui soit » selon lui.
Saber Interactive (Space Marine 2) a rejeté plusieurs fois « l'IP la plus cool qui soit »
Le studio de développement Saber Interactive, qui a notamment rencontré un très grand succès avec Warhammer 40,000: Space Marine 2, est grandement plébiscité depuis. À tel point que Saber Interactive a dû rejeter « l'IP la plus cool qui soit », et ce, à plusieurs reprises, pour se concentrer sur ses projets vidéoludiques actuels.

Saber Interactive tourne le dos à « l'IP la plus cool qui soit »

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Lors d'une interview avec les journalistes d'IGN, le directeur de la création de chez Saber Interactive, Tim Willits, a parlé des offres que le studio reçoit. Durant cet échange, Tim Willits a indiqué avoir rejeté, à deux reprises, « l'IP la plus cool qui soit », car Saber Interactive a plusieurs projets en cours
Je ne peux pas en parler, mais il y a un jeu pour lequel ils m'ont contacté à deux reprises, et c'est donc mon « un jour, dans le futur, je m'en vanterai ». Je ne peux pas en parler maintenant, car je m'attirerais des ennuis, mais c'est la propriété intellectuelle [IP] la plus cool qui soit, et je ne peux pas créer le jeu, car nous avons trop de projets en cours.
Tim Willits a même ajouté : « Si je pouvais vous dire quel jeu j'ai refusé deux fois, cela choquerait le monde entier ». Malheureusement, le directeur de la création de chez Saber Interactive n'a pas donné le nom de cette IP/jeu. D'ailleurs, il ne s'agirait pas de la seule offre reçue par Saber.


Saber Interactive reçoit de nombreuses offres

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Dans cette même interview, Tim Willits a expliqué que de multiples offres sont soumises à Saber Interactive. Selon lui, cela provient du fait que le studio a prouvé être capable de respecter une licence, tout en offrant un bon jeu : 
Maintenant, ce sont eux qui viennent à nous. Nous avons connu tellement de succès avec nos propriétés intellectuelles passées et nos collaborations sous licence que les grands studios viennent nous voir [...] Donc, lorsque vous prouvez que vous pouvez obtenir et respecter une licence, que vous respectez une propriété intellectuelle et que vous créez un excellent jeu, tout le monde veut travailler avec vous. Tout le monde nous a donc appelés et souhaite travailler avec nous.
Reste à savoir ce que Saber Interactive nous réserve pour l'avenir, en dehors des jeux déjà annoncés.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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