Saber Interactive (Space Marine 2) a rejeté plusieurs fois « l'IP la plus cool qui soit »

Warhammer 40,000: Space Marine 3 profitera des avancées technologiques de Toxic Commando
Saber Interactive compte bien tirer parti des avancées technologiques de John Carpenter's Toxic Commando pour Warhammer 40,000: Space Marine 3.
Je ne peux pas en parler, mais il y a un jeu pour lequel ils m'ont contacté à deux reprises, et c'est donc mon « un jour, dans le futur, je m'en vanterai ». Je ne peux pas en parler maintenant, car je m'attirerais des ennuis, mais c'est la propriété intellectuelle [IP] la plus cool qui soit, et je ne peux pas créer le jeu, car nous avons trop de projets en cours.Tim Willits a même ajouté : « Si je pouvais vous dire quel jeu j'ai refusé deux fois, cela choquerait le monde entier ». Malheureusement, le directeur de la création de chez Saber Interactive n'a pas donné le nom de cette IP/jeu. D'ailleurs, il ne s'agirait pas de la seule offre reçue par Saber.
"It would shock the world" — John Wick and Space Marine 2 dev teases "coolest IP ever" it's had to turn down twice. https://t.co/6oxKZ1BrzB pic.twitter.com/mkM60Ki8oi— IGN (@IGN) March 9, 2026
Maintenant, ce sont eux qui viennent à nous. Nous avons connu tellement de succès avec nos propriétés intellectuelles passées et nos collaborations sous licence que les grands studios viennent nous voir [...] Donc, lorsque vous prouvez que vous pouvez obtenir et respecter une licence, que vous respectez une propriété intellectuelle et que vous créez un excellent jeu, tout le monde veut travailler avec vous. Tout le monde nous a donc appelés et souhaite travailler avec nous.Reste à savoir ce que Saber Interactive nous réserve pour l'avenir, en dehors des jeux déjà annoncés.
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