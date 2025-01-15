Après l'exploit monumental de Space Marine 2, Warhammer est à la recherche de son nouveau succès

Warhammer 40,000 : Mike Flanagan rejoint le projet d'adaptation d'Henry Cavill
Le projet d'adaptation de Warhammer 40,000, porté par l'acteur Henry Cavill, se dote de Mike Flanagan.
Nous reconnaissons que de tels succès pour Warhammer ne sont pas une évidence dans le monde des jeux vidéo. Il est clair que nous sommes à la recherche du prochain.Ainsi, Games Workshop semble prêt à étendre davantage son univers via les jeux vidéo et espère, d'ailleurs, qu'un nouveau jeu Warhammer aura autant de succès que Space Marine 2, qui a notamment atteint les 5 millions de joueurs en novembre 2024.
Reste à savoir ce que Warhammer nous proposera en termes de productions vidéoludiques, à l'avenir. Nul doute que de nombreux joueurs et joueuses espèrent voir débarquer un troisième opus Warhammer 40,000: Space Marine, et plus précisément une suite de Space Marine 2, mais cela n'a pas été annoncé, bien que les développeurs de chez Saber Interactive aient déjà des idées.
Warhammer Company "Looking For The Next One" After Big Success Of Space Marine 2 https://t.co/dHIVHTcy9Q— GameSpot (@GameSpot) January 14, 2025
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