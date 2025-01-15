Après l'exploit monumental de Space Marine 2, Warhammer est à la recherche de son nouveau succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 janvier 2025 à 15h57
Games Workshop reconnaît le succès de Warhammer 40,000: Space Marine 2 et est en quête d'un nouvel exploit vidéoludique.
Après l'exploit monumental de Space Marine 2, Warhammer est à la recherche de son nouveau succès
Depuis sa sortie, qui remonte au début du mois de septembre 2024, Warhammer 40,000: Space Marine 2 connaît un beau succès, auprès des fans ou bien des nouveaux venus dans l'univers. La compagnie à qui appartient la franchise Warhammer, Games Workshop, espère, d'ailleurs, réitérer cet exploit.

Games Workshop recherche son prochain exploit vidéoludique, après Space Marine 2

En effet, comme reporté par les journalistes de GameSpot, le PDG de Games Workshop, Kevin Rountree, a indiqué, dans un récent rapport, que la compagnie cherche son prochain succès vidéoludique, après avoir vu les belles performances de Warhammer 40,000: Space Marine 2 : 
Nous reconnaissons que de tels succès pour Warhammer ne sont pas une évidence dans le monde des jeux vidéo. Il est clair que nous sommes à la recherche du prochain.
Ainsi, Games Workshop semble prêt à étendre davantage son univers via les jeux vidéo et espère, d'ailleurs, qu'un nouveau jeu Warhammer aura autant de succès que Space Marine 2, qui a notamment atteint les 5 millions de joueurs en novembre 2024.
Reste à savoir ce que Warhammer nous proposera en termes de productions vidéoludiques, à l'avenir. Nul doute que de nombreux joueurs et joueuses espèrent voir débarquer un troisième opus Warhammer 40,000: Space Marine, et plus précisément une suite de Space Marine 2, mais cela n'a pas été annoncé, bien que les développeurs de chez Saber Interactive aient déjà des idées.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Space Marine 2 est à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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