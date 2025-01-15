Après l'exploit monumental de Space Marine 2, Warhammer est à la recherche de son nouveau succès

Games Workshop reconnaît le succès de Warhammer 40,000: Space Marine 2 et est en quête d'un nouvel exploit vidéoludique.

Games Workshop recherche son prochain exploit vidéoludique, après Space Marine 2

Nous reconnaissons que de tels succès pour Warhammer ne sont pas une évidence dans le monde des jeux vidéo. Il est clair que nous sommes à la recherche du prochain.

Warhammer Company "Looking For The Next One" After Big Success Of Space Marine 2 https://t.co/dHIVHTcy9Q — GameSpot (@GameSpot) January 14, 2025

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Depuis sa sortie, qui remonte au début du mois de septembre 2024,connaît un beau succès, auprès des fans ou bien des nouveaux venus dans l'univers.En effet, comme reporté par les journalistes de GameSpot,, après avoir vu les belles performances de Warhammer 40,000: Space Marine 2 :Ainsi,, qui a notamment atteint les 5 millions de joueurs en novembre 2024.Reste à savoir ce que Warhammer nous proposera en termes de productions vidéoludiques, à l'avenir. Nul doute que de nombreux joueurs et joueuses espèrent voir débarquer un troisième opus Warhammer 40,000: Space Marine, et plus précisément une suite de, mais cela n'a pas été annoncé, bien que les développeurs de chez Saber Interactive aient déjà des idées.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :