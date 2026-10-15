Warhammer 40,000: Dark Heresy montre un peu de gameplay

Le prochain cRPG narratif du studio de développement Owlcat Games, Warhammer 40,000: Dark Heresy a récemment profité d'une nouvelle vidéo présentant du gameplay.

Annoncé il y a de cela un petit moment maintenant, Warhammer 40,000: Dark Heresy est le nouveau jeu d'Owlcat Games, notamment connu pour Warhammer 40,000: Rogue Trader, plongé dans l'univers de Games Workshop. Il y a très peu de temps, Warhammer 40,000: Dark Heresy s'est davantage montré via une nouvelle et courte vidéo.

Warhammer 40,000: Dark Heresy s'offre du gameplay

En effet, ce sont les journalistes d'IGN qui ont partagé, sur leur chaîne YouTube ainsi que sur leur compte Twitter/X, un nouvel aperçu du gameplay de Warhammer 40,000: Dark Heresy. Cette vidéo, dont la durée ne dépasse pas les deux minutes, est l'occasion d'en voir un peu plus à propos des « Spires », mais aussi concernant les mécaniques d'interaction, menant bien souvent à des dialogues avec divers personnages.

Pour rappel, Warhammer 40,000: Dark Heresy invite les joueurs et les joueuses à incarner un acolyte de l'Inquisition, qui doit ainsi déjouer des complots afin de vaincre l'hérésie. Le cRPG d'Owlcat Games proposera, dès lors, son lot de choix décisifs, qui auront des conséquences sur le reste de l'aventure : « En tant qu'Inquisiteur, votre seul objectif consiste à protéger l'Imperium. Et que la menace vienne de la corruption des xénos, de la trahison des hérétiques ou du fléau des mutants, tous les moyens sont bons. Représentez la volonté de l'Empereur dans un lieu que l'espoir a déserté il y a des décennies, intéressez-vous aux mystères aliénants de l'Astre Tyran, et surmontez les pires horreurs que vous réserve la Noctis Aeterna » pouvons-nous lire sur la page Steam dédiée au jeu.

Toujours pas de date de sortie pour Warhammer 40,000: Dark Heresy

Malheureusement, Warhammer 40,000: Dark Heresy ne dispose toujours pas de date de sortie précise. Cette nouvelle vidéo rappelle, néanmoins, que le titre doit arriver sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC (via Epic Games, Steam, GOG). Reste à savoir, donc, quand nous pourrons plonger dans ce nouveau cRPG narratif du studio Owlcat Games, qui a déjà attisé la curiosité de nombreux joueurs et joueuses.