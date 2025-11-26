Warhammer 40,000: Dark Heresy présente un nouveau compagnon, Cogg, en vidéo

Owlcat Games a, récemment, partagé un nouvel aperçu en vidéo d'un des compagnons de Warhammer 40,000: Dark Heresy.

Cogg rejoint Warhammer 40,000: Dark Heresy

Les autres compagnons de Warhammer 40,000: Dark Heresy

Epione Spes, une acolyte de l'Inquisition et spécialiste de medicae.

Haymar Devos, un acolyte de l'Inquisition et spécialiste du combat en environnement hostile.

Cogg, qui fut autrefois affecté au 27e régiment de fusiliers de Scintilla.

Ra'akhti, une xénos kroot.

Laarthyr Cairnareth, un corsaire aeldari.

Qu'est-ce que Warhammer 40,000: Dark Heresy ?

Glissez-vous dans la peau d'un inquisiteur et plongez au cœur des ténèbres implacables d'un avenir lointain dans ce cRPG qui se déroule dans l'univers incroyablement riche de Warhammer 40,000. Commencez votre service en tant qu'acolyte pour débusquer l'hérésie. Dirigez une escouade hétéroclite et façonnez le destin du secteur Calixis dans cette expérience narrative fantastique, où chaque décision a des conséquences, la justice est absente, et la frontière entre le salut et la damnation est des plus tenues.













Après l'excellent Warhammer 40,000: Rogue Trader, Owlcat Games revient, comme vous le savez probablement déjà, avec un nouveau CPRG plongé dans l'univers de Games Workshop :. Depuis sa toute première annonce, les développeurs ont partagé de plus amples informations à propos de leur nouvelle production. D'ailleurs, il y a très peu de temps,En effet,. Ce dernier est un Ogryn, qui possède un augmétique cérébrale lui permettant « de comprendre et de mémoriser des ordres légèrement plus complexes que ses camarades ». Il sera, ainsi, l'un des compagnons disponibles surVia différentes vidéos et informations sur le site officiel, Owlcat Games a apporté davantage de détails concernant les compagnons de. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront avoir comme alliés :, qui a pour objectif de protéger l'Imperium et d'enquêter sur « l'hérésie qui ronge le secteur Calixis ». L'aventure sera ponctuée de nombreux choix, ayant des conséquences sur la suite des événements. Comme dit précédemment, plusieurs compagnons seront disponibles, avec chacun leurs propres spécificités.Comme Warhammer 40,000: Rogue Trader,proposera des combats au tour par tour, durant lesquels il faudra notamment déceler les faiblesses des adversaires. En outre, la communauté devra régulièrement faire attention au moral de tous les membres du groupe.Rappelons, en guise de conclusion, quene bénéficie pas encore de date de sortie.