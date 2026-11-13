Warhammer 40,000: Dark Heresy : Une version physique sur PS5 et Switch 2 est prévue, mais après le lancement

Le cRPG narratif Warhammer 40,000: Dark Heresy aura bien le droit à une version physique, qui arrivera après la sortie officielle.

Au tout début du mois de novembre 2026, Owlcat Games a fait l'annonce tant attendue par les joueurs et les joueuses impatients de poser leurs mains sur Warhammer 40,000: Dark Heresy, en dévoilant sa date de sortie. Peu de temps après, une bonne nouvelle a été révélée : Warhammer 40,000: Dark Heresy se dotera d'une version physique.

Une version physique pour Warhammer 40,000: Dark Heresy sur PS5 et Switch 2

En effet, Silver Lining Interactive, Maximum Entertainment France et Owlcat Games ont confirmé l'arrivée d'une édition physique pour Warhammer 40,000: Dark Heresy, qui est à destination de la PS5 et de la Nintendo Switch 2. À ce propos, il a été précisé que le jeu sera disponible sur cartouche complète pour la version Switch 2. Comme vous l'aurez compris, la Xbox Series n'est pas mentionnée.

Ça va être dur d'hérésie-ster 🥵 Éradiquez l'hérésie dans Warhammer 40,000: Dark Heresy, arrivant en édition physique sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 début 2027 ! 🔥 Plus d'informations et précommandes à venir : https://t.co/6xIYkPnWde — Maximum Entertainment France (@MaxEnt_FR) November 12, 2026

À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne possédons pas encore d'informations concernant le prix de cette édition physique, dont les précommandes ne sont pas encore ouvertes. Nul doute que nous en saurons plus dans les semaines à venir.

Une sortie plus tard pour l'édition physique de Warhammer 40,000: Dark Heresy

Pour autant, il convient de remarquer que l'édition physique de Warhammer 40,000: Dark Heresy pour PS5 et Nintendo Switch 2 sortira après le lancement du cRPG en numérique : le rendez-vous est ainsi fixé au 30 avril 2027. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui préfèrent avoir la version physique du titre devront attendre plusieurs mois avant de pouvoir se plonger dans la nouvelle aventure d'Owlcat Games.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Dark Heresy doit débarquer le 28 janvier 2027 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.