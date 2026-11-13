Warhammer 40,000: Dark Heresy : Une version physique sur PS5 et Switch 2 est prévue, mais après le lancement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 novembre 2026 à 12h05
Le cRPG narratif Warhammer 40,000: Dark Heresy aura bien le droit à une version physique, qui arrivera après la sortie officielle.
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Warhammer 40,000: Dark Heresy : Une version physique sur PS5 et Switch 2 est prévue, mais après le lancement

Au tout début du mois de novembre 2026, Owlcat Games a fait l'annonce tant attendue par les joueurs et les joueuses impatients de poser leurs mains sur Warhammer 40,000: Dark Heresy, en dévoilant sa date de sortie. Peu de temps après, une bonne nouvelle a été révélée : Warhammer 40,000: Dark Heresy se dotera d'une version physique.

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Owlcat Games a, récemment, dévoilé la date de sortie de son prochain cRPG, Warhammer 40,000: Dark Heresy. Le rendez-vous est fixé début 2027.

Une version physique pour Warhammer 40,000: Dark Heresy sur PS5 et Switch 2

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En effet, Silver Lining Interactive, Maximum Entertainment France et Owlcat Games ont confirmé l'arrivée d'une édition physique pour Warhammer 40,000: Dark Heresy, qui est à destination de la PS5 et de la Nintendo Switch 2. À ce propos, il a été précisé que le jeu sera disponible sur cartouche complète pour la version Switch 2. Comme vous l'aurez compris, la Xbox Series n'est pas mentionnée.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne possédons pas encore d'informations concernant le prix de cette édition physique, dont les précommandes ne sont pas encore ouvertes. Nul doute que nous en saurons plus dans les semaines à venir.

Une sortie plus tard pour l'édition physique de Warhammer 40,000: Dark Heresy

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Pour autant, il convient de remarquer que l'édition physique de Warhammer 40,000: Dark Heresy pour PS5 et Nintendo Switch 2 sortira après le lancement du cRPG en numérique : le rendez-vous est ainsi fixé au 30 avril 2027. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui préfèrent avoir la version physique du titre devront attendre plusieurs mois avant de pouvoir se plonger dans la nouvelle aventure d'Owlcat Games.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Dark Heresy doit débarquer le 28 janvier 2027 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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