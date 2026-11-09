Warhammer 40,000: Dark Heresy annonce (enfin) sa date de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 novembre 2026 à 17h50
Owlcat Games a, récemment, dévoilé la date de sortie de son prochain cRPG, Warhammer 40,000: Dark Heresy. Le rendez-vous est fixé début 2027.
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Warhammer 40,000: Dark Heresy annonce (enfin) sa date de sortie

Annoncé il y a de cela un petit moment, Warhammer 40,000: Dark Heresy n'avait pas encore dévoilé sa date de sortie, bien que certains joueurs et joueuses puissent déjà y jouer via la bêta. Cependant, cela vient de changer : Owlcat Games nous donne rendez-vous en janvier 2027 pour découvrir Warhammer 40,000: Dark Heresy.

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La date de sortie de Warhammer 40,000: Dark Heresy dévoilée

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En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X, qui est accompagnée d'une vidéo, Owlcat Games a indiqué que Warhammer 40,000: Dark Heresy sort le 28 janvier 2027. D'ailleurs, à cette date, la grande majorité des joueurs et des joueuses pourront découvrir le titre, puisque Warhammer 40,000: Dark Heresy arrive sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam, GOG, Epic Games Store). Une version Nintendo Switch 2 est également prévue, mais pour plus tard, selon les informations partagées.

Qu'est-ce que Warhammer 40,000: Dark Heresy ?

Comme dit précédemment, Warhammer 40,000: Dark Heresy est considéré comme un cRPG narratif. Sur le titre, les joueurs et les joueuses, qui se retrouvent plongés dans le fameux univers de Games Workshop, incarnent un Inquisiteur. Ces derniers ont donc pour mission de protéger l'Imperium et de mener l'enquête sur l'hérésie qui ronge le secteur Calixis. Fort heureusement, la communauté pourra compter sur différents alliés (Epione Spes, Haymar Devos, COGG, Ra'akhti, Laarthyr Cairnareth et Saro) qui permettront de constituer une escouade hétéroclite mais probablement redoutable.

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Rendez-vous donc le 28 janvier 2027 pour plonger dans Warhammer 40,000: Dark Heresy, qui doit débarquer sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC à cette date.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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